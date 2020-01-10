Марков заявил, что крушение «Боинга» МАУ нужно США для обвинений в адрес Ирана

Москва, 10 января. Украинский «Боинг» в Иране могли сбить либо американцы, либо вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке Израиль и Саудовская Аравия — с такой версией выступил руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Он высказался в пользу предположения, что пассажирский самолет сбила американская ракета. По его мнению, крушение «Боинга» МАУ нужно США для обвинений в терроризме в адрес Ирана.

«Его (самолет. — Прим. ред.) могли случайно сбить, а могли — намеренно. Для того, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Здесь важно отметить, что если это сделали именно американцы, то объясняется, почему сбили именно украинский самолет. Дело в том, что на Украине нет правительства, а есть зависящий от США режим. И американцы, в случае чего, могут легко им манипулировать», — сказал эксперт в комментарии Nation News.

По мнению Маркова, мотивы для удара по пассажирскому самолету также были у Израиля и Саудовской Аравии. Политолог считает, что эти государства заинтересованы в развязывании войны в регионе.

Ранее ряд экспертов уже отмечал, что появившиеся в американских СМИ обвинения в адрес Ирана в якобы причастности к крушению украинского «Боинга» звучат как попытка американской стороны снять с себя ответственность за трагедию. По имеющимся данным, украинский самолет, на борту которого находились 176 человек, сбил американский беспилотник.

В Тегеране заявили, что допустят к участию в расследовании катастрофы «Боинг- 737» все стороны, имеющие отношение к происшествию. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что украинские эксперты уже прибыли в страну. Кроме того, Рабии посоветовал американской стороне отказаться от передачи ложной информации о трагедии.