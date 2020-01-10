США хотят создать спецподразделение в Азии для противодействия России и Китаю

Вашингтон, 10 января. США намерены создать специализированное подразделение для противодействия России и Китаю в Тихоокеанском регионе, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, подразделение может быть размещено на островах к востоку от Филиппин и Тайваня. Пентагон намерен предоставить оперативной группе возможность запуска высокоточных ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых. Агентство отмечает, что это позволит США задействовать военно-морской флот в случае конфликта.

Кроме того, спецподразделение сможет проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации, сообщает Bloomberg.

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил в комментарии агентству, что главной задачей спецподразделения будет нейтрализация возможностей РФ и Китая в регионе. Американский военный добавил, что создание спецподразделения поможет США «построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе» и «пробить дыру» в обороне противника в случае конфликта.

Даты размещения подразделения пока не называются. Маккарти отметил, что оно будет создано в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США. Ожидается, что в пятницу Маккарти раскроет детали создания подразделения.