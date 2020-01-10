Канада направила в Иран делегацию для расследования крушения «Боинга-737»

Оттава, 10 января. Власти Канады направили в Иран официальную делегацию для расследования крушения самолета «Боинг-737». Об этом в пятницу сообщило министерство иностранных дел Ирана.

«Согласно координации между министерством иностранных дел Ирана и Канадой, канадская делегация из десяти человек направляется для расследования крушения самолета», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, страна готова способствовать проведению расследования для тех стран, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы. Кроме того, Тегеран готов дать возможность провести технический осмотр в соответствии с правилами ИКАО. При этом отмечается, что в осмотрах могут принимать участие представители Украины и компании «Боинг». Экспертизы от других стран, пострадавших в результате этой трагедии, будут обнародованы после завершения осмотра, пишет RT.

8 января украинский самолет «Боинг-737», выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Источники среди иранских военных утверждают, что самолет был сбит американским беспилотником, который принял гражданский лайнер за иранское воздушное судно.

Примечательно, что Вашингтон сразу же запросил у Ирана черные ящики разбившегося самолета, хотя среди погибших пассажиров не было американцев.

Отметим, что отношения между Ираном и США в настоящее время обострены до предела. Апогеем противостояния двух стран стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе авиаудара ВВС США по автоколонне возле аэропорта Багдада и по самому аэропорту.