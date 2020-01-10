Блогер Шарий показал на примере катастрофы «Боинг» в Иране отличие Зеленского от Порошенко

Киев, 10 января. Крушение украинского «Боинг» в Тегеране продемонстрировало отличие президента Украины Владимира Зеленского от экс-главы государства Петра Порошенко, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Порошенко, как считает блогер, на месте Зеленского непременно обвинил в трагедии президента России Владимира Путина. Однако шестой президент Украины придерживается других взглядов и требует объективные данные о крушении самолета «Международных авиалиний Украины».

«После ряда заявлений глав государств и общественных деятелей, а также западных СМИ, Зеленский сделал то, чего никогда не сделал бы Порошенко — попросил подтверждения. Доказательств слов. На этом этапе возникла пауза», — приводит РИА SM-News слова Шария.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, рухнул практически сразу после взлета в аэропорту Тегерана 8 января утром. На борту находились 176 человек, все они погибли.

В прессе появились сообщения, что самолет был сбит ракетой. Многие эксперты полагают, что к этому причастна американская сторона.

Глава Украины заявил, что исключать версию о попадании в лайнер ракеты не стоит, однако доказательств этому пока нет. Он призвал зарубежных партнеров предоставить комиссии по расследованию причин авиакатастрофы данные и доказательства, касающиеся дела.