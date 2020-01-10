Главы МИД и Минобороны Турции прилетят в Москву 13 января

Анкара, 10 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны страны Хулуси Акар 13 января посетят Москву. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

По информации издания, в состав делегации также войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Темы предстоящих переговоров не уточняются.

В среду, 8 января, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Стамбуле переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии. По итогам встречи лидеры сделали совместное заявление, отметив, что стабильность в стране будет достигнута лишь в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным как Схиратское соглашение.

Кроме того, главы государств призвали все стороны ливийского конфликта прекратить ведение огня после полуночи 12 января и подтвердили приверженность территориальной целостности и единству Ливии.

На встрече в Стамбуле по случаю открытия газопровода «Турецкий поток» Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отношения Ирана и США.