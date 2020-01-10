Депутат Харитонов призвал повысить пенсию в арктических регионах

В 2020 году тема Арктики становится одной из главных тем региональной и международной политики. Россия как крупнейшая арктическая держава будет укреплять свое присутствие в регионе.

В интервью Федеральному агентству новостей глава комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обозначил пути развития российской Арктики в 2020 году. Депутат указал на важность привлечения в районы Крайнего Севера молодых специалистов и усовершенствования местной инфраструктуры.

Нужен новый закон

— Что было сделано в направлении развития Арктики государством в прошедшем 2019 году?

— Внимание к Арктике сейчас привлечено очень пристальное. В 2019 году в нашей стране проводились масштабные международные и внутрироссийские мероприятия, симпозиумы, круглые столы. К примеру, недавно в Санкт-Петербурге, 5-7 декабря, в ходе IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» прошло пленарное заседание «Новые горизонты государственной политики в Арктике», в котором участвовал наш комитет. Еще в 2016 году на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, на выездном заседании комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, мы с коллегами поднимали вопрос о необходимости принятия комплексного закона об арктической зоне.

— Не могли бы вы обозначить основные тезисы этого закона?

— В будущем законе следует не только определить механизмы создания опорных зон в Арктике, но и обеспечить создание условий для освоения арктических ресурсов и совершенствования транспортной системы Крайнего Севера. Неоднократно говорилось и о создании на федеральном уровне специального ведомства по вопросам развития Арктики. Сегодня полномочия Министерства по развитию Дальнего Востока расширены, в сферу его ответственности входит и Арктика. В ноябре прошедшего года комитет провел парламентские слушания по совершенствованию законодательства по опережающему развитию Дальнего Востока и Арктики. Большое количество предложений поступило именно от представителей северных и арктических регионов.

Сохранить и преумножить

— Не будет ли в ходе опережающего развития Арктики нанесен ущерб природе региона?

— Наша общая задача при промышленном освоении Арктики — сохранить необходимый баланс и хрупкое равновесие между развитием производства и экологией региона. Об этом не раз говорили еще в советское время, эта тема не утрачивает своей актуальности и поныне. Ну, и, конечно, необходимо продолжить работу по ликвидации экологического ущерба. В настоящее время рабочую группу, которая занимается вопросами экологии Арктики, возглавляет Владимир Пушкарев. Ликвидация экологического ущерба, накопленного в прошлые десятилетия в ходе экстенсивной хозяйственной деятельности в Арктике, — одна из первоочередных задач, которую нашему государству предстоит решить на арктическом треке.

— Каковы дальнейшие перспективы законодательного регулирования проблем Арктики?

— В настоящее время идет подготовка основ государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года и новой стратегии развития российской Арктики. Готовятся новые государственные программы и проекты федеральных законов об особом экономическом режиме в Арктике. В 2020 году новая государственная программа должна объединить мероприятия наших национальных проектов, инвестиционные планы, инфраструктурные кампании, программы развития арктических регионов и городов. Особого внимания требует и поддержка развития малого и среднего бизнеса в Арктике.

Дать людям заботу

— Как вы оцениваете кадровую политику в регионе?

— Арктика, как и Дальний Восток, всегда осваивались молодежью. Еще в советское время для привлечения специалистов и квалифицированных рабочих на Крайний Север предоставлялись специальные государственные гарантии и компенсации, а для закрепления населения действовали реальные преимущества в оплате труда и жизни. Однако в последние годы действительно отмечается существенное снижение уровня и качества жизни населения в арктическом регионе. Поэтому перед нами стоит задача не только по привлечению молодых квалифицированных кадров для работы в Арктике, но и по обеспечению на законодательном уровне государственной поддержки тем, кто уже проживает и работает в Арктике.

Убежден, должны быть реализованы и особые меры по поддержке коренного населения, в том числе малочисленных народов Крайнего Севера, ведущих кочевой образ жизни. Об этом говорил неоднократно президент России Владимир Путин. Наша общая задача — чтобы каждый человек, проживающий и работающий в Арктике, чувствовал эту заботу.

— Какие это должны быть меры социальной поддержки?

— В Арктике сейчас действуют 220 инвестиционных проектов, но люди все равно десятками тысяч уезжают из арктических регионов. Что это значит? Это значит, что что-то мы делаем не то. Давайте хотя бы пенсию вернем на прошлый уровень. В XXI веке перед Дальним Востоком и Крайним Севером остро строит проблема развития этих территорий. А как привлекать население? В советское время туда ехали заработать на машину или на квартиру. Сложно ответить однозначно, какие именно это должны быть меры. Сейчас мы комплексно подходим к решению этих вопросов. Но все понимают: что-то реально необходимо делать, чтобы это чувствовал человек, который живет в Арктике, чтобы человек чувствовал заботу государства.