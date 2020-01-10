Варварские действия США на Ближнем Востоке возмутили Гаспаряна

США ведут себя на Ближнем Востоке как варвары и не собираются покидать регион, несмотря на то, что им там не рады, а американскую политику можно сравнить с действиями террористов. Об этом заявил журналист, политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.
Американские СМИ стали утверждать, что украинский «Боинг-737» был сбит иранскими военными, и не одной ракетой российского производства, а двумя. Военные эксперты указывают на неправдоподобность этой версии. А политологи — на предсказуемость политики США на Ближнем Востоке.
«Американцы ведут себя на Ближнем Востоке варварским образом, нарушая все нормы и правила, страшно сказать, сколько лет. Вспомните Ирак, который теперь со всех сторон обложен американскими военными базами, Ливию, Сирию… И эта волокита вокруг Ирана, тянущаяся довольно долго, свидетельствует о том, что США не намерены уходить из ближневосточного региона, хоть им там и не рады», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Гаспарян.
Он напомнил, что на Ближнем Востоке у США достаточно союзников, готовых беспрекословно помогать им проводить в регионе свою политику, зачастую ничем не отличающуюся от действий террористов.
«Саудовская Аравия, Израиль и другие союзники помогают американцам проводить их террористическую политику на Ближнем Востоке. И они, как и западные партнеры США, подпишутся под санкциями, с помощью которых Вашингтон намерен воевать против Ирана.
Вы видели, что раскручивают сегодня американские телеканалы? Убеждают, что иранцы сбили украинский «Боинг» двумя ракетами комплекса ПВО «Тор-М1». Это возмутительно! Но именно с помощью таких неправдоподобных утверждений на Западе раскручивался маховик антироссийских санкций. То есть схема одна. Единственное, что в нее сегодня не вписывается, это поведение президента Украины Владимира Зеленского. Но, думаю, на него сейчас надавят, и все будет привычно», — заметил эксперт.
По словам Гаспаряна, американцы вложили в теорию своего управляемого хаоса десятки миллиардов долларов, и это не даст им уйти с Ближнего Востока прямо сейчас, несмотря на то, что об этом мечтают многие.
«Если бы они собирались уйти, они бы не убивали иранского генерала [Касема Сулеймани]. И украинский самолет не упал бы… Его просто использовали, чтобы показать якобы абсолютную токсичность Ирана, эдакого государства-террориста. Помните, такое уже было с малазийским «Боингом», сбитым в Донбассе?
И сейчас новости в западной прессе подаются под копирку с 2014 года, меняются лишь названия мест и имена политиков. Хотя [президента России Владимира] Путина и тут умудрились пристегнуть. Якобы украинский самолет был сбит союзником России и российскими же ракетами после визита Путина в Сирию», — отметил Армен Гаспарян.
Также политолог полагает, что с помощью истории с украинским самолетом американцы намеревались сбить информационную повестку, дабы нивелировать эффект Сирии.
«И у них это получилось. Потому что все западные СМИ в тот день написали не о том, что Путин был в Сирии, и что он поедет открывать «Турецкий поток». У всех была катастрофа самолета. То есть они подменили повестку трагедией гражданских лиц. И выставили виновным Иран.
И сейчас [президент США Дональд] Трамп будет вводить санкции против Тегерана, предпочитая экономический терроризм. Этим Трамп отличается от демократов. Если бы на его месте были Барак Обама или Хиллари Клинтон, они бы уже вовсю бомбили Иран», — добавил политолог.