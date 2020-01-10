Варварские действия США на Ближнем Востоке возмутили Гаспаряна

США ведут себя на Ближнем Востоке как варвары и не собираются покидать регион, несмотря на то, что им там не рады, а американскую политику можно сравнить с действиями террористов. Об этом заявил журналист, политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян.

Американские СМИ стали утверждать, что украинский «Боинг-737» был сбит иранскими военными, и не одной ракетой российского производства, а двумя. Военные эксперты указывают на неправдоподобность этой версии. А политологи — на предсказуемость политики США на Ближнем Востоке.

«Американцы ведут себя на Ближнем Востоке варварским образом, нарушая все нормы и правила, страшно сказать, сколько лет. Вспомните Ирак, который теперь со всех сторон обложен американскими военными базами, Ливию, Сирию… И эта волокита вокруг Ирана, тянущаяся довольно долго, свидетельствует о том, что США не намерены уходить из ближневосточного региона, хоть им там и не рады», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Гаспарян.

Он напомнил, что на Ближнем Востоке у США достаточно союзников, готовых беспрекословно помогать им проводить в регионе свою политику, зачастую ничем не отличающуюся от действий террористов.

«Саудовская Аравия, Израиль и другие союзники помогают американцам проводить их террористическую политику на Ближнем Востоке. И они, как и западные партнеры США, подпишутся под санкциями, с помощью которых Вашингтон намерен воевать против Ирана. Вы видели, что раскручивают сегодня американские телеканалы? Убеждают, что иранцы сбили украинский «Боинг» двумя ракетами комплекса ПВО «Тор-М1». Это возмутительно! Но именно с помощью таких неправдоподобных утверждений на Западе раскручивался маховик антироссийских санкций. То есть схема одна. Единственное, что в нее сегодня не вписывается, это поведение президента Украины Владимира Зеленского. Но, думаю, на него сейчас надавят, и все будет привычно», — заметил эксперт.

По словам Гаспаряна, американцы вложили в теорию своего управляемого хаоса десятки миллиардов долларов, и это не даст им уйти с Ближнего Востока прямо сейчас, несмотря на то, что об этом мечтают многие.

«Если бы они собирались уйти, они бы не убивали иранского генерала [Касема Сулеймани]. И украинский самолет не упал бы… Его просто использовали, чтобы показать якобы абсолютную токсичность Ирана, эдакого государства-террориста. Помните, такое уже было с малазийским «Боингом», сбитым в Донбассе? И сейчас новости в западной прессе подаются под копирку с 2014 года, меняются лишь названия мест и имена политиков. Хотя [президента России Владимира] Путина и тут умудрились пристегнуть. Якобы украинский самолет был сбит союзником России и российскими же ракетами после визита Путина в Сирию», — отметил Армен Гаспарян.

Также политолог полагает, что с помощью истории с украинским самолетом американцы намеревались сбить информационную повестку, дабы нивелировать эффект Сирии.