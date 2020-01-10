Протестующие разграбили оружейную комнату в администрации президента Абхазии

Сухум, 10 января. Протестующие граждане разграбили оружейную комнату в администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Об этом заявил глава Совета безопасности страны Мухаммад Килба.

По его словам, демонстранты вскрыли в администрации все кабинеты и украли символы государственной власти.

«Вскрыта оружейная комната, определенное количество оружия находится на руках [протестующих]. Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше», — цитирует Килбу радио Sputnik.

Как напоминает НСН, беспорядки в Абхазии вспыхнули накануне. Демонстранты заблокировали здания президентской и республиканской администрации. Власти Абхазии назвали действия митингующих попыткой осуществить государственный переворот.

10 января парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны. Этого требовали протестующие.

Хаджимба призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации и заявил, что власти республики готовы ввести чрезвычайное положение, если в этом будет необходимость.

МИД РФ выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии через прямой мирный диалог заинтересованных сторон.