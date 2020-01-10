Перенджиев: Мирная инициатива Путина спасет ливийскую нацию от исчезновения

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил, что любой раздор ведет к исчезновению государства и вместе с этим к исчезновению нации. Инициатива России по ливийскому примирению позволит спасти африканскую страну от этих последствий.

Ранее официальный представитель Ливийской Национальной Армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари выпустил видеообращение, касающееся мирных инициатив России и Турции по достижению мира в Ливии.

Так, по словам Мисмари, генштаб ЛНА приветствует инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина по установлению мира в африканской стране, ведь именно достижение мира является целью и задачей армии Халифы Хафтара.

Комментируя предложение российского лидера, военный аналитик, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что мирные инициативы России по Ливии можно только приветствовать.

«Предложение президента (Путина — Прим. ФАН) подразумевает объединение страны, возвращение ее государственности, возвращение мирной жизни. Думаю, в этом ключе и должны развиваться дальнейшие действия всех акторов. Необходимо помнить, что с террористами договариваться нельзя, но мы не можем исключать того факта, что даже среди тех, кто живет в области контролируемой ПНС Ливии, всегда найдутся те, кто не поддерживает правительство в Триполи и кто готов, более того — желает объединения страны. Если эти люди готовы строить единую Ливию, то с ними можно работать», — говорит собеседник ФАН.

По словам Перенджиева, переход Ливии от гражданской войны в войну против оккупантов ПНС дал возможность Хафтару усилить свои политические позиции как в самой Ливии, так и во всем арабском мире.

«Да, арабы не являются чем-то единым, но тем не менее некая арабская солидарность присутствует, особенно когда в дела арабских стран вмешиваются другие государства. Иногда это может вызвать сопротивление и объединение, поэтому вот эта мирная инициатива должна проходить под флагом того, что любой раздор ведет к исчезновению государства, а вместе с ним и нации. Поэтому инициатива Владимира Путина направлена на сохранение как государства, так и ливийской нации. В возможных переговорах эти ценности должны стоять во главе угла. Сама вражда ведет к уничтожению, поэтому и предложение с 12 января остановить боевые действия является положительной инициативой, которую можно только приветствовать», — продолжает эксперт.

Россия конечно же заинтересована в том, чтобы государство Ливия не просто сохранилось, но и наконец объединилось под одним флагом, ведь будущая единая и неделимая Ливия вновь будет дружественной для России, и Москва сможет выстраивать с ней взаимовыгодные и долгосрочные экономические, политические проекты.

Напомним, по итогам проведенных в минувшую среду, 8 января, переговоров в Стамбуле, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00.00 12 января 2020 года.