Генпрокуратура Украины запросила у Канады информацию о катастрофе «Боинга» в Иране

Киев, 10 января. Офис Генпрокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в расследовании крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) «Боинг-737» в Иране. Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

«Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ», — говорится в сообщении.

Ранее ряд экспертов отметил, что США и Канада всячески изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки на Иран в поисках виновного в крушении украинского самолета под Тегераном: так, например, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава располагает некими разведданными, которые якобы свидетельствуют, что лайнер «Международных авиалиний Украины» в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. При этом, по некоторым данным, на самом деле «Боинг» МАУ мог сбить американский БПЛА на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана.

Авиакатастрофа произошла через несколько часов после того, как иранские силы подвергли обстрелу американские базы в Ираке в ответ на убийство лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани силами США.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Выживших в авиакатастрофе нет: погибли 176 человек, в том числе 167 пассажиров и девять членов экипажа.