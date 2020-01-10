Франция направит своих специалистов на расследование крушения украинского «Боинга» в Иране

Париж, 10 января. Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA направит своего представителя в Иран для расследования причин крушения «Боинга» «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом со ссылкой на бюро сообщает Reuters.

Ранее на территорию Ирана прибыли украинские эксперты и приступили к изучению всех версий трагедии в Тегеране. Кроме того, они договорились с иранскими коллегами о совместной расшифровке бортовых самописцев «Боинга».

В Иране заявили, что к участию в расследовании катастрофы будут допущены все имеющие отношение к происшествию стороны. При этом официальный представитель правительства страны Али Рабии посоветовал американской стороне «отказаться от передачи ложной информации о трагедии».

Напомним, «Боинг-737» украинских авиалиний разбился 8 января в 5.44 по московскому времени через шесть минут после вылета вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. СМИ Украины назвали трагедию «крупнейшей авиакатастрофой в истории страны».

Крушение «Боинга» произошло на фоне обострения международной обстановки на Ближнем Востоке в связи с убийством генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Согласно одной из версий, самолет был сбит американским беспилотником ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана сообщал, что Вашингтон планировал уничтожить правительственный борт с представителями иранских властей, но по ошибке сбил гражданский самолет.

После крушения Америка попыталась обвинить в трагедии Иран. США заявили, что якобы зафиксировали включение иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор», за которыми последовала инфракрасная вспышка от взрыва. Однако эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин заявил, что украинский самолет сбили сами США. По его мнению, своими обвинениями в адрес Тегерана в Америке пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.