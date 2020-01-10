Ревва женился в четвертый раз

Москва, 10 января. Шоумен Александр Ревва, известный как певец Артур Пирожков, женился на своей жене Анжелике в четвертый раз.

Артист уже как неделю отдыхает со своей семьей на Мальдивах. На островах 45-летний юморист решил провести свадебную церемонию.

Ревва опубликовал на своей странице в Instagram видео с торжества. На кадрах пара у «алтаря», судя по всему, произносит клятвы, а затем начинает веселиться, танцуя и бегая по белоснежному песку.

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться», — написал 45-летний актер под видео.

Супруга Реввы разместила в своем блоге несколько фотографий со свадебной церемонии. На кадрах Александр и Анжелика позирует в белоснежных костюмах вместе со своими дочерями.

«Я стала твоей женой уже в четвертый раз», — написала супруга Пирожкова.

Из гостей на пляжной церемонии, выдержанной в белом цвете, присутствовали дети пары — Алиса и Амелия.

Напомним, Анжелика и Александр Ревва состоят в браке с 2007 года. Они воспитывают двух дочек, при этом в Сети периодически появляются слухи, что пара ждет третьего ребенка. Однако эти данные не подтвердились, да и звездная семья, как пишет пресса, пока не задумывается о пополнении в семействе.