Профессор академии МИД РФ предложил Украине писать ноты о Крыме каждую неделю

Москва, 10 января. Российские власти не видят смысла реагировать на ноты протеста Украины, которые всегда следуют за визитом официальных лиц РФ в Крым. Об этом в пятницу заявил профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий.

Он подчеркнул, что Москва не будет ни перед кем оправдываться за посещение своих же территорий, поэтому все украинские ноты возвращаются в Киев без какой-либо реакции. Аналогичным образом российские власти поступают с японскими нотами протеста, когда официальные лица посещают Курилы.

«Ноты протеста можно писать хоть каждую неделю. Но отвечать в данном случае нет необходимости. Ответная нота предполагает объяснения. Можно предположить, что в свое время был дан ответ — что это территория РФ», — пояснил Клепацкий в эфире радио Sputnik.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин посетил Крым, где состоялись совместные учения Черноморского и Северного флотов ВМС России. В ходе учений военные корабли выполнили учебные стрельбы с применением крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Глава государства наблюдал за этими мероприятиями с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

После этого МИД Украины направил в Москву ноту протеста в связи с посещением Путиным Крыма, в которой территорию полуострова традиционно назвал «временно оккупированной», а учения — «незаконными». Отметим, что аналогичные ноты Киев неизменно направляет каждый раз, когда Крым посещают официальные лица России или других стран.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.