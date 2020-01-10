Балерина Аржаковская отреагировала на скандал с пьяной ездой

Москва, 10 января. Балерина Софья Аржаковская отреагировала на сообщения СМИ о том, что находилась за рулем в нетрезвом виде. Она назвала это «абсурдом».

Telegram-канал Mash написал, что балерина и модель пила шампанское, когда ехала в свой загородный дом в Подмосковье. Аржаковская опровергла эту информацию, заявив, что машиной управлял водитель.

«Я за рулем никогда не выпивала. Если это с прямого эфира, то я сидела рядом, это была пустая бутылка, я поздравляла своих друзей», — сказала звезда, ее слова передает телеканал «360».

Как отмечает «Ридус», балерина вышла в прямой эфир в Instagram. При этом она добавила, что управлять автомобилем в ее случае — это «абсурд», поскольку у нее «даже прав нет». Звезда утверждает, что ехала по Рублевке не одна, а с водителем.