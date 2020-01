Иран намерен отправить черные ящики украинского «Боинга» в Россию или Канаду

Тегеран, 10 января. Организация гражданской авиации Ирана намерена отправить черные ящики самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Россию или Канаду. Об этом рассказали ее представители.

По их словам, бортовые самописцы передадут России или Канаде в том случае, если в Иране не смогут самостоятельно расшифровать данные с них.

Местные эксперты констатировали, что им нужно время для установления полной картины катастрофы. Организация гражданской авиации Ирана уточняет, что на расследование крушения украинского «Боинга» могут уйти годы.

