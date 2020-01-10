Иран намерен отправить черные ящики украинского «Боинга» в Россию или Канаду

Тегеран, 10 января. Организация гражданской авиации Ирана намерена отправить черные ящики самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Россию или Канаду. Об этом рассказали ее представители.

По их словам, бортовые самописцы передадут России или Канаде в том случае, если в Иране не смогут самостоятельно расшифровать данные с них.

Местные эксперты констатировали, что им нужно время для установления полной картины катастрофы. Организация гражданской авиации Ирана уточняет, что на расследование крушения украинского «Боинга» могут уйти годы.

«Окончательные результаты расследования могут появиться приблизительно через два года», — заявили в организации.

#BREAKING: Iranian Civil Aviation Authority: We will send the black box to Russia or Canada if we cannot analyze it https://t.co/FLtPryKhEL pic.twitter.com/VAjuTX5YAT — Arab News (@arabnews) 10 января 2020 г.

«Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Авиалайнер МАУ, вылетавший в Киев, потерпел крушение из-за удара американского беспилотника MQ-1, замеченного в небе незадолго до катастрофы, заявили сразу несколько экспертов. Уверенность в том, что виновниками трагедии стали силы США, растет по мере новых заявлений со стороны американских политиков и чиновников, которые, не дожидаясь результатов международного расследования, обвиняют Иран в крушении «Боинга».

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что Соединенные Штаты уже сбивали гражданский самолет на Ближнем Востоке в 1988 году, тогда погибли все пассажиры лайнера. Эксперт считает, что Вашингтон вполне мог повторить свой опыт.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также уверен, что версия, согласно которой США сбили украинский «Боинг» и перекладывают ответственность на Иран, заслуживает самого серьезного внимания.