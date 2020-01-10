США используют крушение «Боинга» для политического давления на Иран

Вашингтон не смог угрозами и уговорами заставить Иран отказаться от операции «Мученик Сулеймани» и планов изгнать США с Ближнего Востока. Сразу же после этого США задействовали свою машину пропаганды, использовав трагический инцидент — крушение «Боинга-737» под Тегераном в ночь на 8 января. В то же время сами США под подозрением. Федеральное агентство новостей разбиралось, почему изначально спокойная реакция американских СМИ сменилась потоком фейков и обвинений в адрес иранских властей.

США нанесли удар в ответ на отказ Тегерана «разойтись миром»

Техническая неисправность, о которой заявили в управлении гражданской авиации Ирана, оставалась основной версией крушения почти сутки. Главной темой для СМИ в это время были последствия ракетного удара, который нанесли силы иранского Корпуса Стражей Исламской революции по американской авиабазе «Айн аль-Асад» в западном Ираке.

Представители Соединенных Штатов и американские СМИ вслед за президентом Дональдом Трампом старались занизить ущерб, который был нанесен американской базе. Представители Белого дома запускали даже слухи о том, что Иран якобы нанес «выверенный» удар, стараясь не задеть никого из американцев. После того как в социальных сетях распространились видеозаписи, сделанные во время и после ракетного удара, и стало известно о вывозе большого количества раненых из Ирака, стало очевидно, что очередная попытка вывести Иран на переговоры не удалась.

Были отвергнуты все предложения администрации США «разойтись миром» после убийства генерала Сулеймани, вероятно, первого по популярности военачальника в Иране. После этого в ход была запущена машина пропаганды.

Машина пропаганды США

Американский телеканал CBS заявил со слов «неназванного источника» в администрации США, что в Вашингтоне «практически не сомневаются» в том, что рейс «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской зенитной ракетой. В социальных сетях стали стремительно распространяться видео и фотографии, на которых якобы запечатлен момент поражения «Боинга-737».

Параллельно тиражировались фотографии «блока наведения зенитной ракеты», якобы обнаруженного в районе падения авиалайнера. Ни один из источников так и не сообщил ни точного места, ни точных обстоятельств обнаружения находки, — зато «военные эксперты» в соцсетях идентифицировали обломки как головной блок ракеты ЗРК «Тор» российского производства. Такие зенитно-ракетные комплексы дивизионного уровня действительно стоят на вооружении у Ирана.

#BREAKING: I just spoke to someone who had heard to small explosions in #Parand before crash of #Ukraine Intl Airlines Flight #PS752. According to what he said & the 2nd image which I have received, it seems #IRGC mistook #PS752 with a #USAF fighter jet & shoot it down by Tor-M1! https://t.co/ztFRv0dOwr pic.twitter.com/Wy9G0ODnGh — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 9, 2020

Слухи были тем более раздуты, когда Иран отказался передать обнаруженные на месте падения «черные ящики» в корпорацию Boeing. Источники не упоминали, что Тегеран предложил и украинским, и американским специалистам прибыть и на месте исследовать бортовые самописцы рейса PS752.

При этом первые лица в Вашингтоне до сих пор не сделали никаких официальных заявлений: Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео отметили, что «не исключают», что причиной падения «Боинга» могла быть техническая неисправность. То же самое заявил президент Украины Владимир Зеленский, который уточнил, что «версия о попадании в самолет ракеты не является подтвержденной».

О том же заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

«Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться в аэропорт. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолет», — заявил он в эфире иранского телевидения.

Огненный шар в небе над Тегераном

В первую очередь после крушения «Боинг-737» была исключена версия теракта на борту авиалайнера. Каких-либо подтверждений этой версии не нашел ни один из источников.

Официальной версией, выдвинутой управлением гражданской авиации Ирана, стали технические неполадки на борту. На первых же видеозаписях, сделанных в ночь катастрофы, очевиден длинный огненный шлейф. Предположительно, один или два двигателя «Боинг-737» загорелись во время набора высоты – однако причины не установлены.

Однако «Международные авиалинии Украины» отвергли версию о технических неполадках – «Боинг» был в хорошем состоянии и прошел плановый осмотр сразу же после прилета в международный аэропорт имени Хомейни 6 января, а взлет проходил в штатном режиме.

Впрочем, есть мнение, что версию о неисправности на борту нельзя исключать.

«За последние 15 месяцев 600 человек погибли во время полета на различных вариантах семейства авиалайнера «Боинг-737», — отмечает пользователь Twitter hadi. – При этом «Боинг» — одна из крупнейших статей экспорта из США, и кризис может потопить компанию. Госсекретарь Помпео заявил Конгрессу США, что нет никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что самолет был сбит».

Some points about #UkranianBoeing :

-In the past 15 months 600 people have been killed flying variations of #Boeing 737 family

- Boring is most US's valuable export & a crisis could sink it

-@SecPompeo told Congress that " there was no intelligence that plane was shot down" pic.twitter.com/CDOAZo2erE — hadi (@Zolfegar12) January 10, 2020

Он ссылается на статью американского агентства Los Angeles Times. Оно цитирует анонимные источники, которые присутствовали на секретном брифинге с участием Помпео, министра обороны Марка Эспера и директора ЦРУ Джины Хаспел.

При этом в ту же ночь произошло возгорание двигателя другого аналогичного «Боинг-737–800» в Израиле. Двигатель самолета авиакомпании Rwanda Air загорелся на взлетной полосе, катастрофы удалось избежать.

Last night in Israel another Boeing 737-800’s engine caught fire. pic.twitter.com/U5PSzKOMQA — Cyan Lana???????????? (@BabeReflex_8) January 9, 2020

Американский «Хищник» над Тегераном

Есть и другая версия: рейс PS752 мог быть сбит американским беспилотником MQ-1 Predator («Хищник»), который находился во время вылета в районе Тегерана. Эти БПЛА способны атаковать как наземные, так и воздушные цели. Именно такую машину смерти США использовали для убийства генерала Сулеймани в аэропорту Багдада.

О присутствии в момент крушения «Боинга» американского беспилотника сообщил южноафриканскому изданию Live Report военный источник в Иране. Военные не доверяют версии иранских властей о технических причинах катастрофы и указали причину, по которой БПЛА нанес удар.

«Соединенные Штаты пытались уничтожить иранский правительственный самолет, на котором находились люди, ответственные за ракетный удар по американским базам. Однако по ошибке был сбит обычный гражданский авиалайнер. Мы считаем, что это главная версия, — объявил источник Live Report. Более того, перед крушением было зафиксировано присутствие БПЛА MQ-1 Predator, который есть на вооружении только у США. Когда будут получены доказательства этой версии, об этом объявит руководство страны».

Секретные спутники и секретные фотографии и нарисованные ракеты

Однако Соединенные Штаты и подконтрольные им СМИ пытаются продвигать версию, согласно которой спутниковые средства слежения зафиксировали один или два (версии разнятся) запуска зенитных ракет с иранской территории. Эти данные, разумеется, не появились в открытом доступе. При этом прозападная «расследовательская» контора Bellingcat (она известна, в частности, скандальным расследованием причин крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе) взяла на вооружение видеозапись, опубликованную оппозиционным блогером, эмигрантом из Ирана.

Существует два различных видео, на которых попало падение рейса PS752. Одно из них было сделано случайно из кабины движущегося автомобиля – и на нем нет никаких признаков попадания ракеты в «Боинг». Оно было опубликовано в социальных сетях среди первых ранним утром 8 января.

URGENTE: Se difunde en redes sociales un vídeo que pertenecería al Boeing 737 de UIA Ukraine International Airlines en el momento previo a que se precipitara a tierra en Teherán, Irán. #noticias #ULTIMAHORA #URGENTE #Iran #TerceraGuerraMundial #Tehran #Boeing pic.twitter.com/jTCExdJOHs — Esteban Cedeño (@calet354) January 8, 2020

На другом видео, снятом с другого ракурса, появляется яркая вспышка – якобы от попадания ракеты. Это видео, полученное от неназванного источника, опубликовал в своем канале Telegram блогер Нариман Гариб. При этом канал даже носит название «PS752» — то есть он был специально создан для распространения информации о крушении «Боинга» под Тегераном.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — ????Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

В своем блоге Гариб выражает оппозиционную позицию по отношению к Тегерану – в основном пишет про то, как в Иране плохо живется. Блог существует с 2009 года, однако активизировался только в 2019 году в связи с массовыми протестами в Иране.

Это видео немедленно взяли на вооружение Bellingcat. Оно же было отправлено в американское агентство New York Times, которое незамедлительно «с благодарностью» его «верифицировало».

Блогер Валентин Богданов (@valentinbogdanov) объяснил в Telegram выбор издания, с помощью которого было «верифицировано» видео.

«С прошлого года в NYT есть команда визуальных расследований. Одна из ключевых фигур там - Кристиан Триберт. Бывший сотрудник Bellingcat. Кольцевая композиция», — указал блогер.

Источники в соцсетях, в частности, обратили внимание на то, что снимавший будто бы знал, в каком секторе неба произойдет «встреча» авиалайнера и условной «ракеты». Альтернативную версию выдвинул блогер Эхсан Юсефи.

«Мы добавили еще одну ракету, чтобы показать, что видео могло быть отредактировано. Сейчас нечасто увидишь правду в социальных медиа», — пишет он.

We added another rocket to prove that this video could be modified!

These days the truth is not necessarily what we see on social media.#Iran #IranPlaneCrash #UkrainianPlaneCrash #PS752 pic.twitter.com/5uJIL2LWVX — Ehsan Yousefi (@ehs_ysf) January 9, 2020

Иран делает ставку на объективность

Военный эксперт Борис Рожин отметил в Telegram (@boris_rozhin), что Иран не может и не должен рассчитывать на объективность в расследовании катастрофы со стороны американцев, которые столь рьяно заинтересовались судьбой чужого, украинского авиалайнера, на борту которого не находилось ни одного гражданина США.

«Как «объективно» расследуют политически выгодные катастрофы, мы прекрасно знаем по истории с малайзийским «Боингом» — на основе «неопровержимых улик из социальных сетей», — указал Рожин. — Понятное дело, что ссылки на «секретные разведданные» и «секретные фото со спутников» — которые настолько секретные, что их никому не покажут, — после историй с (химатакой в сирийском городе) Дума, «делом Скрипалей» и прочими случаями, без фактического предъявления нынче мало кого трогают на государственном уровне».

الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية التي سقطت في ايران pic.twitter.com/Tlv33hMhLy — melhem raya (@rayamelhem) January 10, 2020

Официальный Тегеран выбрал совершенно правильную линию, не выпуская из своих рук бортовые самописцы разбившегося самолета. В случае, если бы они были переправлены в США в руки корпорации Boeing, они непременно были бы использованы против Ирана – не стоит забывать, что Boeing является одной из крупнейших военно-промышленных корпораций США.

«Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям «Боинга» присоединиться к расследованию в Иране. Можно ожидать, что в ближайшее время дни или недели содержание «черных ящиков» станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели «Боинга», — считает Борис Рожин.

Новый способ надавить на Иран

Внезапное изменение в позиции американских СМИ можно объяснить политическим заказом: после убийства Сулеймани Трамп несколько раз пытался убедить Иран отказаться от планов мести за генерала-мученика и перейти к переговорам. Даже жесткий удар по базе «Айн аль-Асад» (по данным иракских источников КСИР, погибло около 80 американцев) и новые обстрелы «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде американцы попались «замести под ковер» — якобы «никто не пострадал», а посольство повреждений не получило.

Однако Иран продемонстрировал решительный настрой, заявив, что удар баллистическими ракетами по «Айн аль-Асад» был только «началом» мести за генерала Сулеймани, а закончится она только когда американские силы полностью покинут Ближний Восток (бегство уже началось – небольшие военные контингенты «младших партнеров» США в НАТО были спешно выведены из Ирака). В этих условиях была сделана ставка на огромную машину пропаганды в распоряжении США. Их задача – очернить Иран. Тогда будет легче оправдывать любые действия против «страны-террориста» — несмотря на то, что эскалация началась именно с внезапного, неспровоцированного, в прямом смысле террористического покушения на Сулеймани.

После того как эксперты Boeing приступят к работе в Тегеране, у пропаганды США не останется поводов обвинять Иран в фальсификации расследования. В ближайшие несколько дней следует ожидать новых информационных атак со стороны США – все они будут направлены на демонизацию Ирана и подрыв доверия к любой информации от враждебной США стороны.