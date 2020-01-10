Москва, 10 января. Бывший солист российской поп-группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов скончался в Москве, об этом Федеральному агентству новостей сообщил близкий к музыканту источник.

Экс-солист «140 ударов в минуту» скончался в Москве при невыясненных обстоятельствах. По данным источника, Абрамова обнаружили накануне на улице в Москве с травмой головы. Музыканта доставили в больницу, где мужчина скончался.

«Вчера Абрамов был найден с травмой головы. Пока не известно, упал ли он сам и ударился или его избили, сейчас проводится проверка», — сообщил источник ФАН.

На данный момент выясняется, каким образом Абрамов получил травму ― упал и ударился или пострадал в результате нападения.

Похороны артиста назначены на 11 января. При этом группа на похоронах присутствовать не сможет из-за гастролей.

Группа «140 ударов в минуту» была создана в 1999 году, тогда же вышел дебютный альбом «На одном дыхании». Наибольшую популярность группа получила после выхода первого сингла «Тополя». Кроме того, среди известных песен коллектива композиции «Ой-ой-ой», «Глупая девчонка» и «По глазам». На счету группы более 20 пластинок и сборников. Абрамов покинул коллектив в 2002 году и начал сольную карьеру в качестве диджея.