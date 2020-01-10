Серия детских книг о главных подвигах Великой Отечественной войны выйдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Серия детских книг, посвященная подвигам советского народа в ходе Великой Отечественной войны, выйдет в Петербурге в рамках просветительского проекта «Прадедушкины медали». Об этом рассказал директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, который является автором идеи и главным редактором.

По его словам, речь идет о продолжении советской серии книг «Дедушкины медали», которая выходила с 1978 по 1984 годы. Каждая медаль, описанная в книгах, была посвящена определенному военному подвигу. Современные историки решили продолжить начинания советского издательства «Малыш», но так как поколение уже сменилось, было решено назвать проект «Прадедушкины медали».

«Эти книги были сделаны хорошо, но сейчас дети мыслят иначе. Хочется рассказать им интересным и понятным языком о не очень известных героях и эпизодах. Новому поколению нужно не навязывать, а рассудительно объяснять. Это вопрос не идеологии, а просвещения», — отметил Иринчеев.

Первая книга «Прадедушкиных медалей» вышла в 2014 и была посвящена медали «За оборону Ленинграда». После этого появилось еще пять томов о битвах за Москву, Сталинград, Заполярье и Севастополь, а также о советских партизанах. В ближайшее время свет увидят книги, посвященные медалям за оборону Кавказа, освобождение Варшавы, взятие Кенигсберга, победу над Германией и Японией. Том про медаль «За взятие Берлина» будет приурочен к празднованию 75-летия Победы.

Как сообщает интернет-телевидение «Город+», проект рассчитан на современных школьников. Авторы работ постарались рассказать о Великой Отечественной войне простым и понятным языком. При этом они поставили цель максимально объективно осветить события тех лет — без приукрашивания и замалчивания ошибок Красной армии.