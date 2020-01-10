Черные ящики украинского «Боинга» вскроют в Иране 10 января

Тегеран, 10 января. Черные ящики потерпевшего в Тегеране катастрофу украинского «Боинга» будут вскрыты 10 января. Об этом рассказал руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Как пишет агентство IRNA, он уточнил, что эксперты вскроют черные ящики в пятницу. Они будут вскрыты в лаборатории аэропорта Мехрабад.

Напомним, авиакатастрофа в небе над Ираном произошла 8 января. Самолет потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находились 176 человек считая членов экипажа. Все они погибли.

По предварительной информации, самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Как позже стало известно, украинский «Боинг» был сбит беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Американские СМИ попытались переложить ответственность за теракт на ПВО Ирана, однако множество экспертов уже опровергли данную версию, назвав ее «сливом для слабоумных».

Ранее стало известно, что власти Ирана готовы допустить к участию в расследовании катастрофы украинского самолета «Боинг- 737» все имеющие отношение к происшествию стороны. Об этом рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, согласно международным правилам, в расследовании крушения воздушного судна могут принять участие организация гражданской авиации страны, где произошла авария, организация гражданской авиации государства, выдавшей сертификат летной годности (Украина), а также владелец борта (Украина), производитель «Боинга», производитель авиационных двигателей (Франция). Иран допустит к расследованию катастрофы «Боинга» все заинтересованные стороны.