Роспотребнадзор рассказал россиянам, как безопасно пользоваться телефоном

Москва, 10 января. Длительность разговора по мобильному телефону с точки зрения безопасности для здоровья человека не должна превышать двух минут, считают эксперты Роспотребнадзора. Кроме того, между звонками следует делать паузу как минимум на 15 минут.

Сотрудники ведомства дали россиянам советы, как безопасно пользоваться мобильным устройством. Так, например, трубку смартфона рекомендуется держать на некотором расстоянии от уха. Если отодвинуть гаджет от уха всего на сантиметр и увеличить таким образом расстояние до мозга вдвое, можно в четыре раза снизить мощность воздействия радиоволн на мозг, указывает Роспотребнадзор.

«Очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать: наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя», — пишут специалисты.

Как указывает «ФедералПресс», во время сна лучше не класть телефоны рядом с собой, также не стоит постоянно держать смартфоны при себе.

Также сотрудники ведомства обратили внимание на правильное использование телефонов детьми, сообщил НСН. Регулярное и длительное использование мобильника создает напряжение на растущие кисти и пальцы детей, что может привести к различным проблемам с костями и суставами, указали эксперты.