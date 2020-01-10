Политолог Смолин считает, что политика Трампа настроила Европу против США

Москва, 10 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что он «защищает Европу от России», и пожаловался на то, что европейские страны его невзлюбили.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России», ― заявил Трамп на предвыборном митинге в Огайо.

Президент США напомнил, что он потребовал от европейских членов НАТО увеличить выплаты в бюджет организации до 2% ВВП. По мнению главы Белого дома, именно поэтому его не любят в Европе.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин уверен, что в Европе политику Трампа воспринимают не так, как хотелось бы американскому президенту.

«Это, по-моему, такое самонадеянное самоощущение, которое он хочет навязать европейцам […] Но я думаю, что в Евросоюзе это вряд ли воспринимают именно так, как хотелось бы Трампу», ― заявил Смолин в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что Трамп вводит против ЕС жесткие санкции, если с его политикой не соглашаются. Это очень жесткая и информационно атакующая форма давления, добавил Смолин. При этом экономическая политика Трампа все больше походит на войну против ЕС, когда европейскому бизнесу «выкручивают руки», уверен эксперт.

«Как мне кажется, Трамп со своей экономической политикой «зарывается», потому что она носит очень агрессивный характер. И вряд ли в ЕС будут воспринимать такую «помощь» положительно, потому что давление США все больше их раздражает», ‒ подытожил Смолин.

Ранее Трамп обвинил Европу в маленьких тратах на поддержку Украины. По мнению американского лидера, Вашингтон тратит на это больше, чем Париж, Франция и Евросоюз. Кроме того, в минувшем августе глава Белого дома обрушился на Данию, заявив, что расходы Копенгагена в НАТО недостаточны.