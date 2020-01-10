«Домодедово» запустило для пассажиров онлайн-декларацию товаров и валюты

Москва, 10 января. Товары и валюту в московском аэропорту «Домодедово» теперь можно задекларировать онлайн с помощью нового сервиса для пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушная гавань запустила функцию заполнения таможенной декларации на официальном сайте. Для прохождения таможенного контроля пассажиру достаточно назвать номер электронной декларации.

В «Домодедово» считают, что нововведение упростит процедуру оформления товаров. Известно, что в 2019 году таможня московского аэропорта оштрафовала пассажиров на 57 млн рублей за попытки перевезти наличные средства.

Большинство нарушителей — россияне, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Домодедово» протестируют робота для мытья полов. Он облегчит работу сотрудников, которые следят за чистотой воздушной гавани.