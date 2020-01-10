Глава ОСК Рахманов заявил о готовности строить суда по российским проектам

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов во время специального брифинга затронул актуальные вопросы, касающиеся речного и морского транспорта. Речь, в том числе, шла о сложностях в деле строительства судов для промыслового лова рыбы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Основная причина задержки строительства рыбопромысловых судов на верфях ОСК заключается в отсутствии однотипных проектов, отметил Рахманов.

«В сложившейся ситуации есть две основные проблемы, — сказал он журналистам. — Во-первых, это позиция рыбодобывающих компаний, которые, участвуя в программе господдержки, заказывают постройку судов по своим проектам, не имея четкого представления об их соответствии национальным стандартам и технологии производства».

Во-вторых — позиция Министерства промышленности и торговли РФ, которое со своей стороны не настояло на однотипности подхода в проектировании и строительстве, добавил Рахманов. Он пояснил, что уже есть готовые проекты по строящимся судам, и было бы эффективнее выбирать именно их, а не плодить новые.

«Сейчас мы имеем 11 головных судов, каждое из которых должно быть построено по отдельному проекту, созданному на основе норвежских аналогов, которые нам пришлось воссоздать по предложенным картинкам и полностью переделать, — сказал глава ОСК. — В итоге мы получили разные проекты, в которых отличается все — от энергетики до навигации».

У спикера далее спросили, готова ли корпорация строить эти корабли, например, на дальневосточных верфях. Первым делом он ответил, что тут главное, чтобы клиент уважал производственный цикл.

«Однако, я боюсь, что все произойдет так, как и с другими рыбопромысловыми судами — заказчики не придут к соглашению насчет единого проекта, — посетовал Рахманов. — Дальневосточники захотят китайские, корейские или японские аналоги, а западные промысловики — норвежские или турецкие».

Хотя, с технической точки зрения, конструкция того же краболова до предельного ясна, утилитарна и не представляет особой сложности, пояснил он

«Ведь что такое промысловое судно? — вопросил руководитель ОСК. — Это большой трюм, в котором либо «морозилка», либо жидкий лед. Либо просто морская вода, чтобы везти живого краба. Плюс сзади ровная площадка с подъемным устройством для поднятия крабов, которые потом оказываются у вас на столе».

Если заказы получит Объединенная судостроительная корпорация, то она, заверил Рахманов, готова строить малотоннажный морской флот на своих верфях, в первую очередь — речных.

«Единственное, что нас настораживает, — это отсутствие типового проекта, — отметил он. — Но такие суда мог бы успешно строить Невский судостроительно-судоремонтный завод, а также любые речные верфи, например, в Хабаровске и Нижнем Новгороде».

Рахманов ранее внес ясность насчет того, когда после запланированного ремонта вернется в строй тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», на борту которого чуть менее месяца назад случился пожар.