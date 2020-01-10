Меган Маркл покинула Великобританию на фоне скандала в королевской семье

Лондон, 10 января. Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась из Великобритании в Канаду, где ее восьмимесячный сын Арчи оставался под присмотром няни. Об этом сообщили британские СМИ.

По данным журналистов, супруга принца Гарри пробыла в Лондоне с 6 по 8 января. По всей видимости, она не планировала надолго оставаться в Соединенном Королевстве, а, наоборот, хотела покинуть страну и скорее вернуться к сыну.

Герцог Сассекский остался на родине, где должен «справиться с последствиями кризиса», вызванного желанием пары отказаться от части своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи.

«Ожидалось, что это займет дни, а не недели», — констатировал источник в Букингемском дворце.

Напомним, 8 января британский принц Гарри и его супруга заявили, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров. Пара уточнила, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и дискуссий. По их словам, они планируют больше времени проводить за океаном — в Северной Америке.

Поступок герцога и герцогини Сассекских спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королева Елизавета II глубоко опечалена, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям испытывают ярость. Дело в том, что решение пары не было ни с кем согласовано и к тому же идет вразрез с протоколом.