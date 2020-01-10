«Альянс учителей» Навального выпустил фейк о распаде Пермского железнодорожного института

Политический Telegram-канал «Выпускайте Кракена» выявил новый вброс «Альянса учителей», созданного под эгидой Алексея Навального. Организация выпустила фейковое видео о «распаде» Пермского железнодорожного института. Подобные махинации — привычная стратегия для всего «профсоюзного движения» Навального, основная деятельность которого направлена далеко не на помощь нуждающимся.

Основатель так называемого ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан иноагнетом) Алексей Навальный, помимо работы над своими интернет-проектами, является основателем профсоюзного движения, деятельность которого должна была быть направлена на защиту трудовых прав граждан и оказание бесплатной юридической помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации. Благородное дело стало прикрытием для продвижения оппозиционных идей, раскачивания политической ситуации, раздувания скандалов в прессе и махинаций с выкачиванием денег.

Глава ФБК создал так называемый «Профсоюз Навального», цели которого, на первый взгляд, звучат благородно: активно бороться за исполнение майских указов президента в части отстаивания зарплат работников образования, медицины, культурно-просветительских учреждений. Однако вся суть «помощи» заключалась в работе сайта, где можно пожаловаться и сомнительным путем рассчитать нужный уровень зарплаты.

Летом 2019 года в СМИ вышло расследование о махинациях «Профсоюза Навального» с финансовыми документами. Журналисты выявили факт подделки справки о заработной плате медсестры, которая якобы обратилась за помощью в эту организацию. В ходе расследования выявлены признаки фальсификации бухгалтерских документов. Липовый расчетный лист фактически целиком состоит из неверных расчетов, неправильно подобранных шрифтов и грубых ошибок в заполнении.

Однако до выхода расследования состряпанный фейк спровоцировал шумиху в соцсетях и прессе, что позволило Навальному подпитать иллюзии о его якобы «благородной» деятельности и спекулировать на этой теме. Однако «Профсоюз Навального» — не единственный проект под руководством главы ФБК. «Альянс врачей» и «Альянс учителей» формально не принадлежат ему, но их возглавляют его доверенные лица.

«Альянс учителей» поймали на фейке

«Альянс учителей» возглавляет Даниил Кен, который еще до карьеры в «структуре Навального» специализировался на раздувании различного рода скандалов. Например, Кен решил подключить «Альянс» к защите педофила, по совместительству активиста «Весны» Вадима Казаченко, которого обвиняют в развратных действиях по отношению к 14-летней школьнице. Кена абсолютно не смутило, что в погоне за выгодной для оппозиции темой учителя были вынуждены заступаться за растлителя детей.

В мае 2019 года была история с задержанием главы «Альянса», который пытался совершить вторжение в детский сад под предлогом «проверки условий труда сотрудников». Официальных бумаг у Кена не оказалось, так что руководству детсада пришлось вызвать правоохранительные органы.

Сейчас профсоюз попытался раздуть новый скандал, который должна была подхватить либеральная пресса. Однако пользователи Telegram обратили внимание на нестыковки в истории, о которой рассказывалось на канале «Альянса учителей».

Авторы канала «Выпускайте Кракена» решили узнать, кто такая Алена Подлесных, которая рассказывала о «развале Пермского железнодорожного института». Как выяснилось, женщина не имеет никакого отношения к этому учебному заведению. Заявленной в ролике «начальницы центра дополнительного профобразования», которая якобы работает в учебном заведении два года, нет в списке педагогического состава института. Более того, Центр дополнительного профобразования, который представляла Подлесных, вообще не значится в филиалах учебного заведения, вследствие чего было выдвинуто предположение, что «Альянс» нанял актеров для фабрикации этого фейка.

«Альянсу учителей», как и «профсоюзу», отводится далеко не главная роль в манипуляциях сознанием общества. Существует гораздо более раскрученная организация, которую также возглавляет «доверенное лицо» Навального.

Фейки — привычная стратегия «профсоюзов» Навального

Основная доля славы отводится «Альянсу врачей», который постоянно становится «героем» статей в либеральных СМИ. Его руководитель Анастасия Васильева не раз принимала непосредственное участие в скандалах, инициатором которых она же сама являлась.

Например, председатель «Альянса врачей» любит вламываться в больницы, нарушая режим и рабочие процессы, для того, чтобы «проверить действия сотрудников». Никаких разрешений у нее для этого нет. Васильева на камеру устраивает скандал, когда сотрудники больницы пытаются на законных основаниях выдворить нарушительницу.

Помимо этого глава «Альянса врачей» вместо помощи нуждающимся занималась травлей журналистов. Корреспонденты Новгородской области получали угрозы от сторонников «Альянса» после разоблачения фейка о неких «договоренностях» между организацией и больницами в регионе о проведении забастовки. Пользуясь своим служебным положением, руководитель «Альянса» разместила дискредитирующий пост в соцсетях с упоминанием сотрудников местного телеканала. Сразу после этого на их личные страницы начали приходить угрозы расправы.

Васильева также запустила резонансный фейк об увольнении врачей из московской ГКБ №1. По ее словам, медиков гинекологического отделения якобы вынуждают увольняться по собственному желанию, а на несогласных планируют «давить» с помощью Росгвардии, приехавшей специально за этим в больницу. На деле оказалось, что правоохранителей по тревожной кнопке вызвал охранник после обращения неизвестного мужчины, который, вероятно, является действующим в интересах Васильевой провокатором.

Сама Анастасия на посту главы альянса неплохо зарабатывает. Женщина числится безработной, но, тем не менее, средств ей хватает на безбедное существование в элитной загородной недвижимости с прислугой, что говорит о дополнительном источнике доходов, который ей может приносить пост председателя профсоюза.

Грязная игра «альянсов»

Создание профсоюзных структур было ориентировано не только на имиджевое улучшение образов Навального и его сторонников. Фейки — инструменты раскачки для той части аудитории, которая не разбирается в ситуации и верит байкам оппозиционера на слово. Именно такие люди являются его целью для создания оппозиционного, политического и реакционного резерва на случай новых митингов. И каждый новый вброс ориентирован на создание медийного резонанса, который помогает блогеру внедрить в сознание людей нужные ему идеи.

Кроме того, деятельность этих организаций может приносить неплохие дивиденды. В либеральных СМИ и соцсетях нарочно раздуваются фейки, способные «привлечь клиентуру». Больше людей — больше денег. Ранее СМИ сообщали, что «профсоюзы» Навального», причастны к сбору личной информации, что может приносить огромную прибыль на черном рынке. Мошенники, коллекторы, рекламщики стоят в очередях за базами данных, чтобы использовать полученные сведения для махинаций. Вероятно, в эту же мошенническую схему втянуты и «альянсы».

Навальный сумел превратить хорошее дело в инструменты для достижения собственных целей. «Профсоюзное» движение под его эгидой превратилось в инструмент для осуществления меркантильных планов оппозиционера. Можно с уверенностью сказать, что люди, попавшие в трудную ситуацию, и обратившиеся туда за помощью, эту помощь так и не получат. Зато они гарантированно станут пешками в политической игре оппозиционера.