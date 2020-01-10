Киев направил Москве ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Митинги в Абхазии Митинг. День второй. В Сухуме продолжаются демонстрации оппозиции. Около здания администрации президента собрались сотни человек. Как и вчера они требуют проведения новых президентских выборов. На этот раз все проходит без разбоя и беспорядков. Пока что. И оппозиция, и сам президент Абхазии Рауль Хаджимба готовы провести переговоры. Однако, как сообщил глава государства, он отказывается уходить в отставку. Но демонстранты считают, что итоги прошедших выборов недействительны и нужно провести новые. За отставку Хаджимбы накануне проголосовали и в парламенте страны. «За» высказались 19 депутатов, «против» четверо, один воздержался. Сам же глава республики заявил, что все происходящее похоже на госпереворот.

Расследование авиакатастрофы в Иране Украина не исключает того, что в рухнувший Boeing могла попасть ракета, но такая версия ничем не подтверждена. Об этом в своем Facebook написал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер призвал США, Канаду, Великобританию и другие страны предоставить всю информацию о причинах авиакатастрофы, которой они располагают. Каждый день от западных стран поступают новые сведения о трагедии. Правда, голословные, без каких-либо доказательств. Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что украинский Boeing сбили иранской ракетой. В Тегеране сразу же опровергли это заявление. Напомним, украинский самолет потерпел крушение 8 января почти сразу после того, как вылетел из аэропорта столицы Ирана. 176 человек, которые находились на борту, погибли. Многие эксперты уверены, что воздушное судно мог сбить беспилотник ВВС США в ответ на обстрелы американских баз в Ираке.

Нота протеста Украина осудила посещение президентом России Крыма. В связи с этим Киев направил Москве ноту протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Елена Зеленко. Накануне Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов, которые прошли на полуострове. Это и возмутило Незалежную. Подобные ноты протеста Киев отправляет чуть ли не после каждого посещения российским лидером Крыма. Но с какой стати? С 2014 года Крым входит в состав России. Быть частью нашей страны решили сами жители полуострова, когда практически единогласно проголосовали за воссоединение.