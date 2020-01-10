Киев направил Москве ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Митинги в Абхазии
Митинг. День второй. В Сухуме продолжаются демонстрации оппозиции. Около здания администрации президента собрались сотни человек. Как и вчера они требуют проведения новых президентских выборов. На этот раз все проходит без разбоя и беспорядков. Пока что. И оппозиция, и сам президент Абхазии Рауль Хаджимба готовы провести переговоры. Однако, как сообщил глава государства, он отказывается уходить в отставку. Но демонстранты считают, что итоги прошедших выборов недействительны и нужно провести новые. За отставку Хаджимбы накануне проголосовали и в парламенте страны. «За» высказались 19 депутатов, «против» четверо, один воздержался. Сам же глава республики заявил, что все происходящее похоже на госпереворот.
Расследование авиакатастрофы в Иране
Украина не исключает того, что в рухнувший Boeing могла попасть ракета, но такая версия ничем не подтверждена. Об этом в своем Facebook написал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер призвал США, Канаду, Великобританию и другие страны предоставить всю информацию о причинах авиакатастрофы, которой они располагают. Каждый день от западных стран поступают новые сведения о трагедии. Правда, голословные, без каких-либо доказательств. Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что украинский Boeing сбили иранской ракетой. В Тегеране сразу же опровергли это заявление. Напомним, украинский самолет потерпел крушение 8 января почти сразу после того, как вылетел из аэропорта столицы Ирана. 176 человек, которые находились на борту, погибли. Многие эксперты уверены, что воздушное судно мог сбить беспилотник ВВС США в ответ на обстрелы американских баз в Ираке.
Нота протеста
Украина осудила посещение президентом России Крыма. В связи с этим Киев направил Москве ноту протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Елена Зеленко. Накануне Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов, которые прошли на полуострове. Это и возмутило Незалежную. Подобные ноты протеста Киев отправляет чуть ли не после каждого посещения российским лидером Крыма. Но с какой стати? С 2014 года Крым входит в состав России. Быть частью нашей страны решили сами жители полуострова, когда практически единогласно проголосовали за воссоединение.
Пожар в Ухте
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, к счастью, не причинил существенного вреда окружающей среде. Да и самой работе предприятия сейчас ничего не мешает. Огонь не повредил действующее оборудование завода. Несмотря на то, что на объекте ведутся восстановительные работы, выпуск продукции продолжается. Напомним, возгорание девяти резервуаров на заводе произошло накануне. Огонь охватил 1000 кв. метров, к вечеру его потушили