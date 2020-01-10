Поклонники оценили роскошное декольте внучки Боярского

Москва, 10 января. Внучка известного актера и певца Михаила Боярского Екатерина свела с ума поклонников фотографией в купальнике.

На кадре девушка позирует на фоне бушующих волн в черном закрытом купальнике и шортах. Интернет-пользователи были настолько очарованы обаянием внучки «мушкетера», что не скупились на комплименты.

«Классная фотография! Излучает красоту и тепло», — написал stanislav_kniazev8

«Умопомрачительная», — указал grozny_221.

«Изумительно-обворожительная девушка!» — заметил grantshah.

«Ох-ох, аж дыхание еле перевожу от твоей божественной красоты», — признался sergey.saneech.

«Сногсшибательная», — добавил farkhod_2020.

Поклонники сравнили Екатерину Боярскую с вымышленными героинями Афродитой и Ариэль, а также с экс-солисткой группы «Блестящие» Анной Семенович.

«У девушки реально есть, чем гордится. Семенович отдыхает!» — оценил декольте Боярской therapeutic2017.

«Как Афродита из пены возникла», — добавил yasin_nariman.

«Ариэль», — написал _curious_observer_.

Также фолловеры поспешили узнать, свободно ли сердце внучки народного артиста РСФСР.

«Где ваш мушкетер, ну хотя бы гвардеец?» — поинтересовался deep.purple1975.

Однако девушка решила проигнорировать вопрос о своей личной жизни, при этом на комплименты от поклонников ответила с удовольствием.