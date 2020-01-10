Посольство Ирана в РФ открыло книги памяти генерала Сулеймани и жертв крушения «Боинг-737»

Москва, 10 января. Посольство Ирана в России открыло книги памяти, в которых каждый желающий может выразить соболезнования в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и людей, которые находились на борту разбившегося под Тегераном самолета.

В книгах уже появились записи замглавы второго департамента Азии МИД России Максима Баранова, посла Сирии в РФ Рияда Хаддада, а также представителей Афганистана, Омана, Пакистана и Киргизии.

Напомним, что 3 января генерал Касем Сулеймани, который был одним из самых влиятельных иранских политических деятелей, погиб в результате авиаудара ВВС США по автоколонне, проезжающей возле международного аэропорта Багдада, и по самому аэропорту.

8 января украинский самолет «Боинг-737» потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана.

Как сообщает RT, Швеция и Канада намерены принять участие в расследовании авиакатастрофы. При этом Стокгольм готов тесно сотрудничать с Украиной в этом направлении.

Иранские военные утверждают, что причиной крушения самолета стала атака американского беспилотника, который по ошибке принял гражданский лайнер за иранский борт. Примечательно, что США сразу же потребовали у Ирана предоставить черные ящики, хотя самолет разбился не на территории Штатов и среди погибших не было американских граждан.