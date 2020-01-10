Собчак поздравила поклонников с Рождеством, «сравнив» себя со святой Ксенией

Москва, 10 января. Российская телеведущая Ксения Собчак поздравила поклонников с православным Рождеством. Она опубликовала в своей социальной сети Instagram фотографию иконы, на которой изображены святая Ксения и святой Константин. Этим Собчак намекнула на себя и своего супруга — режиссера Константина Богомолова.

Подписчикам телеведущей такое сравнение не пришлось по душе. Поздравившую подписчиков с Рождеством Собчак раскритиковали за богохульство.

«С юмором все в порядке у Ксении. Ксения Анатольевна, так дойдете и до того, что проповеди читать начнете», — написали в комментариях.

Ранее Собчак рассказывала, что скептически относится к некоторым церковным обрядам. При этом она положительно отзывается о религии. По мнению телеведущей, вера должна быть внутри человека, и она же призвана сдерживать его от злопыхательства в том же Интернете.

Ранее Собчак опубликовала новый снимок в своем Instagram-аккаунте. На фотографии Ксения запечатлена в шапке с двуглавым орлом, также на фото видны серьги с изображением Иисуса Христа. Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Собчак и Богомолов также обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.