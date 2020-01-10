Клинцевич назвал убедительной версию причастности США к гибели украинского «Боинга»

Голословные заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что украинский «Боинг-737» был якобы сбит иранской ракетой, не выдерживают никакой критики в свете полного отсутствия результатов расследования. Такое мнение высказывают российские политики, а также эксперты, в том числе в области вооружений и авиации. А вот версия, что США сбили украинский «Боинг» и перекладывают ответственность на Иран, заслуживает самого серьезного внимания, отмечает российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее Трюдо заявил, что Канада якобы располагает некими «разведданными», свидетельствующими, что «Боинг-737-800» «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, был случайно сбит иранской ракетой. По данным СМИ, эти данные Оттаве передала американская сторона. В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.

Туманные намеки на возможность случайного попадания ракеты, что стало причиной крушения лайнера, сделал и президент США Дональд Трамп. (В западных СМИ фигурирует информация, что речь может идти о зенитно-ракетном комплексе «Tор-M1» российского производства.)

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, столь поспешные заявления указывают, что именно США могут быть наиболее заинтересованной стороной в этой трагедии и в сокрытии ее истинных причин. Именно поэтому США через Канаду так спешат донести именно свою версию, которая на данный момент не имеет никаких доказательств, отмечает парламентарий.

«Это все та же логика информационных войн, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все хотят знать, что произошло. Версий много. Но пока нет результатов расследования, все это спекуляции и информационные вбросы. Особенно меня возмущает, когда безапелляционно заявляют, что это якобы была российская ракета, хотя к России все это никакого отношения не имеет».

Парламентарий, как военный, отметил, что, если даже теоретически предположить последствия попадания такой ракеты в самолет, воздушное судно в принципе не могло бы совершать действия, которые, как утверждается, зафиксированы на видео, которое распространяют западные СМИ.

«Самолет был бы немедленно сбит, он не мог бы развернуться, пытаться вернуться на аэродром, я в этом не сомневаюсь. А он еще продолжал лететь, летчики маневрировали», — подчеркнул собеседник ФАН.

Гораздо убедительнее другая версия, считает Клинцевич: украинский «Боинг» был сбит американским боевым беспилотником, а теперь США пытаются переложить ответственность за атаку на Иран.

«Столкновение самолета с американским беспилотником, который незаконно находился в воздушном пространстве Ирана и кружил над этой над этой территорией — такая версия мне кажется гораздо более убедительной, — отметил он. — Также нельзя исключить перегрев двигателя «Боинга» или другую техническую неполадку на борту. Что именно там было, должны ответить специалисты, которые вскроют черный ящик и дадут подробный анализ того, что там произошло», — отметил член комитета СФ по обороне и безопасности.

Однако вместо того, чтобы подождать результатов расследования, американцы пытаются замести следы, что вызывает серьезные подозрения, что именно США ответственны за гибель украинского лайнера, отмечает Клинцевич.

«Логика всего этого абсолютно понятна: в данном случае это такие же бездоказательные вбросы, какие имели место в отношении малайзийского «Боинга», в причастности к гибели которого пытаются незаконно обвинить граждан РФ, — подчеркнул сенатор. — И тут можно только приветствовать последовательную позицию Ирана, который пригласил участвовать в расследовании все заинтересованные стороны. Это сделает расследование максимально прозрачным и объективным».

Однако позиция США и их сателлитов показывает, что ни в какой объективности они в принципе не заинтересованы: они заранее нашли виноватых, говорит политик.

«Хочу напомнить об обращении (президента Украины Владимира) Зеленского, который меня даже удивил своей взвешенной позицией. Он обращается к США, к Великобритании и Канаде с просьбой провести всестороннее расследование, во избежание каких-то спекуляций. Вроде звучат правильные вещи, но дела пока совершенно другие. Мы снова видим не попытку проанализировать объективные данные, а какую-то конспирологию. Причем эта конспирология весьма последовательно психологически выстроена. Все эти вбросы имеют совершенно определенную цель: создать у всего мира, а также у американских избирателей впечатление, что США во всей этой истории не виноваты».

На деле это не так, о чем говорит акт международного терроризма, который США совершили, нагло и демонстративно убив высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани.

«Так что все миролюбивые заверения Трампа — не более, чем уловка: у США никакого миролюбия нет, это просто перегруппировка сил. И тема русофобии, и самолет, и убитый генерал — знаки террористической сущности США и ее руководства», — отметил Клинцевич.

«Намеренное инициирование всех этих деструктивных процессов, формируемых Соединенными Штатами в мире, направлено исключительно на дискредитацию неугодных стран, которые не согласны с политикой Вашингтона и отстаивают свой суверенитет. И да, я тоже хочу знать, была ли там ракета или американский беспилотник, что, на мой взгляд, гораздо более убедительно с точки зрения имеющихся фактов, или это была техническая неполадка украинского «Боинга». Но, напомню, погибли 176 человек — и их родственники, и весь мир вправе знать, что произошло. Для этого и создана комиссия, и теперь нужно дать ей спокойно работать, а не спекулировать на трагедии», — подчеркнул Франц Клинцевич.

С заявлением, что версия о попадании ракеты в украинский «Боинг» не исключается, но на сегодня не является подтвержденной, ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Выполнявший рейс в Тегеран — Киев «Боинг-737-800», принадлежащий авиаперевозчику «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта «Имам Хомейни». По официальным данным, погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров, в основном граждане Ирана и Канады, а также граждане Украины, в том числе девять членов экипажа.

Ранее США при помощи беспилотника убили видного иранского генерала Касема Сулеймани, что было сочтено актом международного терроризма. В ответ Иран выпустил ракеты по нескольким американским военным базам.