Супруга Петросяна «постарается» родить ему пятерых детей

Хельсинки, 10 января. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время общения с подписчиками во время прямого эфира из Хельсинки пообещала «постараться» родить юмористу пятерых детей.

После новогодних праздников 74-летний артист и его 30-летняя помощница решили провести время порознь — Брухунова отправилась с подругами в отпуск в Финляндию. Там она, судя по Instagram Stories, активно посещает музеи и рестораны.

После прогулки по Хельсинки девушка решила пообщаться с подписчиками. В основном в ходе прямого эфира она отвечала на вопросы о моде. Подробности личной жизни она раскрывать отказалась.

Например, подписчики попросили ее показать обручальное кольцо, на что супруга Петросяна ответила довольно резко.

«Ага, может, вам еще и нижнее белье показать», — цитирует ее KP.Ru.

Кто-то из комментаторов провокационно заявил: «Татьяна, роди пятерых детей Петросяну!».

«Пять? Спасибо! Будем стараться», — засмеялась Брухунова в ответ.

Известный артист и его помощница узаконили отношения в начале декабря. С бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года, расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства.

Как пишет «Газета.ru», юморист рассчитывает на скорое пополнение в новой семье. В частности, он раскритиковал гостей передачи «Пусть говорят», которые обсуждали его личную жизнь и заявляли, что Петросян якобы «не хочет иметь детей». Юморист подчеркнул, что с теми, кто позволяет себе «в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых людей», нужно разговаривать в суде.