Винокурова назвала безосновательное убийство Сулеймани беспределом со стороны США

Москва, 10 января. Государственный секретарь США Майк Помпео признался, что у США не было данных, где и когда убитый иранский генерал Касем Сулеймани якобы планировал атаки на американцев.

«Мы не знаем точно когда и не знаем точно где», ― заявил Помпео.

Однако отсутствие информации о якобы планируемых нападениях, о которых заявляет Вашингтон, не помешало США безосновательно убить иранского генерала. Помпео назвал «правильным» убийство Сулеймани.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова сравнила убийство Сулеймани с бессмысленным расстрелом простого прохожего на улице.

«Ты подходишь к человеку на улице, стреляешь в него и говоришь: «Я уверен, что он хотел меня убить. Не знаю где, не знаю, когда, но точно хотел, я так вижу», — написала Винокурова в своем telegram-канале.

Член СПЧ считает безосновательное убийство Сулеймани беспределом со стороны США. Винокурова возмутилась тем, что США чувствуют себя «избранными» и могут убивать людей без конкретных оснований по всему миру, пишет «Политика Сегодня».

«Получается, что есть страны, где можно, есть, кому можно, а есть остальные, которые не светочи? (А виновата во всем будет Россия, вот увидите)», — добавила Винокурова.

Напомним, 3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, генерал был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Сам хозяин Белого дома назвал покойного «террористом номер один в мире». Президент Соединенных Штатов заверил журналистов, что Вашингтон готов к любому ответу Ирана.

Глава МИД Ирана Мохамад Зариф в беседе с главой ООН Антониу Гутерришем назвал действия Вашингтона терроризмом. Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани одной из тяжелейших и беззаконных акций США.