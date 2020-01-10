Российские банки начали взимать деньги за быстрые платежи

Москва, 10 января. Российские банки с 1 января установили тарифы на систему быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить средства другому получателю по номеру телефона.

Данная система была введена по инициативе Центрального банка России и первое время была бесплатной. Однако с Нового года вступили в силу новые правила, которые обязали кредитные организации выплачивать ЦБ комиссию за каждую операцию по СБП, которая составляет от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Финансовый регулятор разрешил банкам устанавливать комиссию для клиентов, чтобы компенсировать свои убытки, чем не преминули воспользоваться некоторые организации. Как сообщает газета «Известия», «Райффайзенбанк» начал взимать с пользователей по 1,5% от суммы перевода, если клиент перечисляет более 10 тыс. рублей в месяц через СБП.

«Почта Банк» установил комиссию в размере 1,2%, хотя некоторым клиентам разрешил совершать бесплатные переводы на сумму до 10 тыс. рублей в месяц. Банк «Левобережный» тоже установил тариф в 1,2%.

При этом часть банков отказалась брать с клиентов деньги за переводы по системе быстрых платежей. Речь идет о «Газпромбанке», ВТБ, «Открытии», «Тинькофф», «Авангарде», «Совкомбанке», Весте», «Финаме» и «Рокетбанке».

По информации телеканала 360, на сегодняшний день к СБП подключено 30 банков. Данная система позволяет перечислять деньги другому получателю по его номеру телефона, даже если его счет находится в другом банке. Кроме того, система позволяет оплачивать покупки по QR-коду.