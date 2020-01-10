Администрация Ухты опровергла фейк «Новой газеты» об эвакуации Дежнево из-за пожара на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте в Республике Коми произошел вечером 9 января. Возгорание сопровождалось взрывом, о чем сообщал местный портал «ProГород Ухта». Оппозиционное издание «Новая газета» подхватило новость, добавив к ней информацию «источника», который сообщал об «эвакуации» ближайшего к заводу поселка Дежнево. Вброс «Новой» повлек за собой фейк о переполненных госпиталях, и, как следствие, дезинформацию жителей Ухты.

Инцидент на заводе «Лукойла» произошел вечером 9 января. Начавшийся пожар охватил около тысячи квадратных метров, но в последствии был локализован до 800 «квадратов», сообщала пресс-служба МЧС РФ. Информационное агентство РБК уточняло, что загорелась наливная эстакада. По информации издания, ссылавшегося на МЧС, пожар возник на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. В результате инцидента пострадал один человек.

«По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести», — отмечали в МЧС.

Мужчину доставили в Ухтинскую городскую больницу с ожогом лица и травмой груди. Врачи оценили его состояние как стабильное.

Местный портал «ProГород» со ссылкой на очевидцев сообщал, что пожар на НПЗ начался около пяти вечера. Возгорание спровоцировало взрыв, волна от которого дошла до ближайшего от завода города Сосногорска. СМИ также сообщило об эвакуации ТРЦ «Ярмарка». Информацию подтвердили в администрации Ухты.

Возгорание на НПЗ удалось ликвидировать в 00.07 10 января.

Известная публикацией фейковых материалов «Новая газета» также решила «приобщиться» к инциденту в Ухте. К приведенной местными СМИ информации издание добавило показания «источника». Неизвестный сообщил «Новой», что по данным на 23.00 спасатели эвакуируют ближайший к нефтеперерабатывающему заводу поселок Дежнево. «Источник» также уточнил, что на НПЗ раздался второй взрыв, а «теперь грохочет, как канонада». Местные СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что всего было пять взрывов.

Вброс «Новой газеты» об эвакуации поселка повлек за собой панику в соцсетях. Пользователи сообщали о «переполненной пострадавшими» больнице в поселке Шудаяг. На сообщение обратил внимание портал «Комиинформ». Издание также указало на то, что сообщение о якобы «эвакуации» поселка Дежнево первой опубликовала именно «Новая газета».

На официальной странице администрации города Ухты во «ВКонтакте» опровергли фейковое сообщение «НГ» об эвакуации поселка и публикации в соцсетях сообщений о переполненной больнице в Шудаяге, а также призвали получать информацию только из официальных и достоверных источников.

Информационные вбросы опроверг и мэр Ухты Магомед Османов. Градоначальник сообщил, что в радиусе одного километра от НПЗ нет жилых домов, следовательно, угрозы жизни нет. Он также подчеркнул, что в больницу Ухты доставлен единственный пострадавший, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что оппозиционное издание «Новая газета» часто публикует фейковые материалы. Например, СМИ во время инцидента со стрельбой на Лубянке в Москве в конце 2019 года после ликвидации стрелка сообщало о втором случае стрельбы, тем самым вводя москвичей в заблуждение.

Также телеграм-канал «Минправды» указывал на еще один фейк «НГ», когда издание сообщало о «десятитысячном митинге» в небольшой городе Котлас в Архангельской области. В «Минправды» ознакомились с фотографиями с акции и подсчитали, что на нее пришло около 1,3 тысячи человек вместо 10 тысяч «Новой газеты».

Оппозиционное издание постоянно уличают в намеренной публикации фейков. Такие сообщения призваны дезориентировать читателей, ввести их в заблуждение. Однако подобным подходом «Новая газета» только теряет доверие у подписчиков и статус достоверного СМИ.