Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США

Москва, 10 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.

«Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности», ― заявил Шойгу в ходе селекторного совещания об основных направлениях деятельности Минобороны в текущем году.

Глава российского оборонного ведомства поручил провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и определить шаги по совершенствованию вооруженных сил РФ. Шойгу подчеркнул, что по результатам этой работы будет подготовлен план обороны страны на 2021-2025 годы.

Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными. Российские и китайские власти обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия не будет размещать оружие, запрещенное ДРСМД, до аналогичных шагов со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.