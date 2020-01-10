CNN заявил, что идея убийства Сулеймани принадлежит Помпео

Вашингтон, 10 января. Госсекретарь США Майк Помпео первым подал идею убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным СМИ, Сулеймани был «главной целью» Помпео в течение десяти лет. При этом американский госсекретарь якобы выждал случай, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу уничтожить военачальника.

Источники рассказали, что в 2016 году, будучи конгрессменом в Канзасе, Помпео пытался получить визу в Иран с целью выследить Сулеймани.

«Однако это не значит, что у [Помпео] личные счеты с генералом», — цитирует CNN осведомителей.

Напомним, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР — элитные части иранской армии) генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в аэропорту Багдада при налете авиации США. Приказ о ликвидации военного лично отдал американский лидер.

Ранее о том, что главным желающим уничтожить иранского военачальника был Помпео, сообщала газета The Washington Post. Издание также ссылалось на источники в американском военном ведомстве, по данным которых, госсекретарь уговаривал Трампа пойти на убийство в течение нескольких месяцев и вместе с министром обороны США Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли предлагал главе Белого дома варианты ракетного удара.

После убийства Сулеймани Трамп начал оправдывать свое решение, заявляя, что иранский генерал якобы ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих и якобы планировал взрыв одного из посольств США, однако своими действиями американский лидер обострил ситуацию на всем Ближнем Востоке.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани одной из тяжелейших и беззаконных акций США. Иранский парламент проголосовал за признание Пентагона террористической организацией, включив в число боевиков всех членов военного ведомства и связанных с ним учреждений и организаций, а также руководителей, причастных к убийству. Произошедшее назвали проявлением терроризма и в иранском МИДе.

Действия США также осудили в России и Турции.