Сирия новости 10 января 12.30: Израиль нанес удар по базе иранцев в Дейр-эз-Зор, в Идлибе джихадисты обстреляли сирийских военнослужащих

Сирия, 10 января. ВВС Израиля нанесли удар по базе иранцев в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе джихадисты альянса «Тахрир аш-Шам» нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции правительственных сил у Маар-Шурина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на провокации боевиков «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба у города Маар-Шурин.

ВВС Сирии: на юге Идлиба нанесли удар по позициям джихадистов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из ПТУР позиции сирийской армии на юге Идлиба.

«Хашд аш-Шааби»: в Дейр-эз-Зоре потеряли 8 человек в результате авиаудара ВВС Израиля по базе у Абу-Кемаля.

Международная коалиция: провели патрулирование на востоке Дейр-эз-Зора, из Хасаки вывели конвой военнослужащих и бронетехники, перебросив их на север Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два истребителя F-35 израильских ВВС нанесли авиаудары по базе проиранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции в городе Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Целью бомбардировки была недавно привезенная партия ракетного оружия, баллистических снарядов и инженерного имущества, как передает источник в сети Twitter (@BeholdIsrael). По информации агентство ANF News, в результате авиаудара погибли восемь членов «Хашд аш-Шааби». Этот авиаудар произошел через несколько дней после взаимных атак, которые поставили США и Иран на грань войны. Американо-иранские отношения значительно обострились после 3 января, когда по приказу президента США Дональда Трампа американская авиация нанесла удар по аэропорту города Багдад по конвою проиранских высокопоставленных лиц. В результате удара скончался генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани и замглавы «Хашд аш-Шааби» - Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран заявил о намерении отомстить США.

Американские войска были замечены при патрулировании территорий в районе поселка Джейдет-Акидат на востоке провинции Дейр-эз-Зор в районах, где проходит линия разграничения территорий, оккупированных «Демократических сил Сирии» (SDF) и правительственных сил, как передает источник в сети Twitter (@OGNreports).

Провинция Идлиб

Как сообщает новостной агентство Halab Today, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», несмотря на действие в Идлибской зоне деэскалации режима прекращения огня, обстреляли из ПТУР опорные пункты сирийской армии в районе поселка Маар-Шурин. В ответ военнослужащие нанесли ответный удар по опорным пунктам радикалов из тяжелой артиллерии.

Самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по радикалам с воздуха, сбросив бомбы на склады боеприпасов «Тахрир аш-Шам», как передал медиаресурс Idlib Plus.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Al Malaslomah, американские войска эвакуировали свою базу в районе поселка Хирбет аль-Джир, который расположен почти у иракско-сирийской границы. Как передает источник, ночью десятки грузовиков покинули базу, загруженные военной техникой и автомобилями, направились в район нефтегазовых месторождений на востоке провинции. После чего конвой покинул территорию Сирии через нелегальный погранпереход «Аль-Валид». В последнее время отмечается резкий рост хаотических маневров сухопутных войск международной коалиции.

Ирак

Министерство обороны Ирака подтвердило в своем заявлении, что 3-й полк 4-й бригады пограничной полиции подвергся нападению неизвестных террористов на иракско-сирийской границе, как передает медиаресурс OGN news.

Ракета упала недалеко от базы Балад в провинции Салах-ад-Дин, где находятся американские войска, как передает медиаресурс ANF News. Никакой информации о том, с какой целью была запущена ракета, не поступало. Военная база расположена примерно в 80 километрах к северу от иракской столицы города Багдада. В нападении подозревают проиранское ополчение в связи с убийством ВВС США Касема Сулеймани.