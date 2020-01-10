Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин во время поездки в Сирию поблагодарил личный состав войск за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом. Об этом рассказал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, 7 января Путин прилетел в Дамаск, вместе с сирийским лидером Башаром Асадом он посетил командный пункт российской группировки. Как уточнил Шойгу, стороны отметили, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Путин при посещении базы в Сирии назвал образцовыми действия российских войск.

«Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу поблагодарил военнослужащих, которые в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

Напомним, Путин заявил, что благодаря совместным действиям Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики было ликвидировано немало опасных главарей террористических группировок. Владимир Путин во время своего визита в Дамаск рассказал об успехах в противодействии радикальным боевикам на территории Сирии. По его словам, за последний год было «сделано немало».

Ранее визит Владимира Путина в Сирию прокомментировал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По словам эксперта, визит российского лидера в Дамаск — «яркий дипломатический ход», который поспособствует стабилизации ситуации внутри Сирии.

Как сообщала «Газета.ру», Владимир Путин и Башар Асад обсудили проделанную работу по восстановлению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Президент России отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом видны признаки возрождающейся мирной жизни.