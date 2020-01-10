Косачев прокомментировал заявление Трампа о «защите Европы от России»

Москва, 10 января. Европейские страны — члены НАТО будут выстраивать свою политику, основываясь на реальных угрозах, а не на придуманных в Вашингтоне. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа, который назвал США «защитниками Европы от России».

Сенатор констатировал, что глава Белого дома продолжает действовать в своей логике, которая скорее относится к бизнесу, нежели к политике. Например, он считает американские расходы на содержание Североатлантического альянса чрезмерными и всеми силами пытается переложить их часть на европейских союзников по военно-политическому блоку.

«Чтобы добиться своей цели, нужно внушать европейцам, что угроза существует. В качестве «угрозы» избрана Россия», — цитирует Косачева RT.

Член Совфеда подчеркнул, что это некачественная политика, основанная на обмане и запугивании союзников.

Как напоминает «Газета.ru», Трамп ранее пожаловался, что Евросоюз «его не любит» несмотря на то, что США «оберегают европейские страны от России», а сам Альянс годами получает преимущества за счет Вашингтона.

Отметим, что глава Белого дома неоднократно призывал членов Североатлантического альянса выполнить договоренности о повышении расходов на оборону. Трамп угрожал в противном случае сократить участие США в программах по обеспечению безопасности НАТО.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок намерен усиливать свое присутствие в Черном море.