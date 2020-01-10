Во втором сезоне «Ведьмака» заявлен ЛГБТ-персонаж

Москва, 10 января. Авторы сериала «Ведьмак» от телеканала Netflix заявили, что во втором сезоне шоу появится первый персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Соответствующее заявление сделала шоураннер сериала Лорен Хиссрич, отвечая на вопросы пользователей Reddit.

Она добавила, что помимо ЛГБТ-героев появятся представители других народов, населяющих мир «Ведьмака», которые не фигурировали в первом сезоне, пишет «Газета.ру».

Отметим, что ЛГБТ-персонажем может оказаться княжна Цирилла — один из главных персонажей саги о ведьмаке. В одном из романов польского писателя Анджея Сапковского, которые легли в основе сериала, описывается роман Цириллы с девушкой из разбойничьей шайки.

Релиз сериала «Ведьмак» состоялся в конце прошлого года. Шоу получило смешанные оценки от критиков, однако было довольно тепло встречено зрителями. Многие отмечают рваное повествование, слабую драматургию, отсутствие присущего книгам славянского духа и сомнительный кастинг. В то же время сериал хвалят за хорошо поставленные боевые сцены, взрослый рейтинг и точное попадание в образы ведьмака Геральта, барда Лютика и чародейки Йеннифер.

Хиссрич обещает, что во втором сезоне сюжет будет развиваться более интенсивно и начнет больше концентрироваться на персонажах. Вероятнее всего, в его основу ляжет книга «Кровь эльфов» и последующие произведения цикла.