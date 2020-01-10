Иран исключил версию крушения украинского «Боинга-737» из-за попадания ракеты

Тегеран, 10 января. Самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не был сбит ракетой, об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

«Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала», ― заявил Абедзаде в эфире иранского телевидения.

По его словам, самолет горел во время полета более полутора минут, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Абедзаде подчеркнул, что причин, по которым экипаж не смог связаться с землей, может быть много. В первую очередь задачей пилотов было спасти самолет, добавил он.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

По предварительной информации, самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Тегеран отрицает версию с американским БПЛА, так как не хочет признавать, что США могли так близко подобраться к столице страны и аэропорту.