Концерт Валерии неожиданно отменили в Кемерово

Кемерово, 10 января. Известная российская певица Валерия не выступит на сцене Губернского центра спорта «Кузбасс» в Кемерово, сообщили в пресс-службе центра.

Концерт, который должен был состоятся 19 февраля. Валерия готовила юбилейную программу «К Солнцу» продолжительностью 2 часа.

«Да, концерт, действительно, отменили. О причинах такого решения нам неизвестно, — сообщил представитель центра «Кузбасс», его слова приводит издание «Газета Кемерова».

Шоу «К Солнцу» в 2018 году получило премию «Виктория» в категории «Лучший концерт». Организаторы обещали, что Валерия исполнит старые хиты и новые песни.

Ранее Валерия дала концерт в Воронеже. Она опубликовала в соцсетях фото своего наряда незадолго до выступления. На артистке был кожаный пиджак, красные сапоги и кожаные бриджи.

Поклонники считают, что такой стиль давно устарел. Они раскритиковали Валерию в Instagram, назвав ее наряд нелепым. После этого певица отреагировала на комментарии, что ей «очень ценно» мнение фанатов.

Фанаты также заметили, что обычно Валерия старается хорошо выглядеть и следует моде. Они оценили ее наряд для съемок клипа с певицей лейбла Black Star Назимой. Артистка пошутила о своей одежде: «чем старше женщина, тем короче юбка», «чай не шестнадцать», «и эта туда же».

Ее поклонникам понравился наряд, в комментариях они написали много комплиментов звезде.