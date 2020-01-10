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«Боинг» обнародовал внутренние документы о самолете 737 MAX

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«Боинг» обнародовал внутренние документы о самолете 737 MAX

Москва, 10 января. Американская компания «Боинг» обнародовала более ста страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета 737 MAX, сообщил телеканал CNN со ссылкой на тексты документов.

По данным прессы, в документации содержатся данные о внутренней коммуникации в «Боинг» по поводу лайнеров компании. Так, в частности, большая часть посвящена разработке и сертификации симуляторов 737 MAX в 2017 и 2018 годах.

«Боинг» сопроводила опубликованные документы извинениями за их содержание. Внутренняя переписка, как указано в пресс-релизе, содержат «провокационные заявления» и в ряде случаев поднимает вопросы о взаимодействии «Боинг» с Федеральным управлением гражданской авиации США. Отмечается, что материалы были отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, которые занимаются расследованием причин двух катастроф с «Боингами» 737 MAX.

«Эти заявления не определяют ту компанию, которой нам надо быть, и они абсолютно неприемлемы. Мы сожалеем о содержании этой переписки и приносим за это извинения FAA, Конгрессу, нашим клиентам из авиакомпаний и авиапассажирам», — говорится в сообщении.

Как пишет CNBC, в одном из фрагментов переписки, датированной апрелем 2017 года, сотрудники компании обсуждают проблемы с компьютерным управлением лайнера.

«Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны», — указал один из сотрудников «Боинга».

Эксплуатация самолетов «Боинг» 737 MAX запрещена с марта 2019 года по всему миру, напомнил телеканал «360». Причиной такого решения стали две авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых стали порядка 350 человек.

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Источник: CNN
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