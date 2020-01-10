Генпрокуратура ДНР завела уголовное дело о жестоком обращении с пленными на Украине

Донецк, 10 января. Генпрокуратура ДНР завела уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и мирными гражданами со стороны сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением со стороны военнослужащих ВСУ, других военизированных формирований и сотрудников правоохранительных органов Украины», — говорится в сообщении.

В ходе расследования признаны потерпевшими и допрошены 60 человек, которые были переданы Киевом Донецку в рамках проведенного 29 декабря обмена. В их числе ополченцы, бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» и участники движения «Антимайдан».

По данным Генпрокуратуры, следователи установили, что украинские правоохранители применяли к потерпевшим физическое и психологическое насилие и пытки с целью заставить последних дать признательные показания и оговорить себя и знакомых лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Сбор доказательств, судебно-медицинские освидетельствования потерпевших и другие необходимые в рамках следствия действия продолжаются.

Киев и республики Донбасса 29 декабря обменялись удерживаемыми лицами, напоминает «Газета.ru». Решение провести процедуру было принято участниками «нормандского формата» на переговорах в Париже. В результате Киев получил 52 человека от ДНР и 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 — в Луганск.

Этот обмен стал первым за два года крупным обменом пленными между сторонами конфликта в Донбассе.