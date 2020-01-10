Лолита встретилась с Сигалом на отдыхе в Дубае

Дубай, 10 января. Известная российская певица Лолита Милявская встретилась на отдыхе в Дубае со звездой американских боевиков Стивеном Сигалом.

Совместный снимок со знаменитым актером Лолита опубликовала в социальной сети Instagram. Певица объяснила, что они оба по стечению обстоятельств оказались в Объединенных Арабских Эмиратах, куда артистка прилетела, чтобы дать выступление.

По словам Милявской, у Сигала потрясающие супруга и сын.

«Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма, и еще прекрасного семьянина! Еще одно доказательство самодостаточных людей!» — написала артистка.

Поклонники в комментариях к публикации отметили, как хорошо смотрятся знаменитости рядом.

«Красивая была бы пара», — считает maslova8189.

«Отлично смотритесь! Вам бы такой мужчина подошел!» — nna_2019.

Лолита ранее показала роскошный номер в отеле «Кемпински», где остановилась на время поездки. Внимание подписчиков однако привлекли не столько дорогая мебель и захватывающий дух вид из окна, сколько следы пребывания мужчины. Фанаты тут же задались вопросом, скрывает ли нового любовника известная исполнительница, которая в том году рассталась с пятым супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым.

Сигал не только известный актер, но также режиссер, певец и мастер боевых искусств. Имеет гражданство США, России и Сербии. В настоящее время он состоит в официальном браке с Батсухийн Эрдэнэтуяа, профессиональной танцовщицей, уроженкой Монголии.