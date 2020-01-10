«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 возместить убытки на 2 млрд рублей

Иркутск, 10 января. Иркутская авиакомпания «ИрАэро» потребовала от АО «Гражданские самолеты Сухого» возместить почти 2 млрд рублей убытков.

Претензия авиакомпании связана с простоями самолетов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей.

«Авиакомпанией подготовлена и отправлена [претензия] на сумму под 2 млрд рублей. Это связано с техническими неисправностями [самолетов Sukhoi SuperJet 100] и, как следствие, простоями воздушных судов», — сообщил источник ТАСС в авиационных кругах Иркутска.

Источник отметил, что сумма, указанная в претензии, включает убытки, понесенные компанией за весь период эксплуатации Sukhoi SuperJet 100 с 2016 года. В «ИрАэро» отказались комментировать информацию о претензии, однако отметили, что в настоящий момент из девяти самолетов SSJ-100 почти половина простаивает.

При этом и у АО «Гражданские самолеты Сухого» есть претензии к «ИрАэро». Компания подала иску к иркутскому перевозчику на 941,4 млн рублей, детали заявления неизвестны.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что все производимые в России гражданские самолеты могут быть переименованы и стать линейкой машин с единым названием. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «ребрендинг – это необходимость для Министерства промышленности России и особенно для подразделения, которое выпускает Superjet 100».