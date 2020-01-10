Россия надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии

Москва, 10 января. Российские власти внимательно следят за развитием ситуации в Абхазии, где в пятницу парламент санкционировал отставку президента Рауля Хаджимбы. Об этом сообщил министерство иностранных дел РФ.

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 января парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы. Отставки президента потребовали протестующие, которые ранее ворвались в президентскую администрацию.

Одним из инициаторов протеста стал Ахра Авидзба, ранее призывавший руководителя Министерства внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу уйти в отставку. Сам Хаджимба заявил о том, что все органы власти работают в штатном режиме. Он призвал жителей страны к спокойствию и предупредил о возможности введения чрезвычайного положения.

Накануне посольство РФ в Абхазии призвало россиян избегать места протестов в Сухуме. Дипломатическое представительство оценило обстановку в столице республики как стабильную, если не считать центра города.

Напомним, что Абхазия объявила о своей независимости от Грузии в 1994 году. На сегодняшний день ее независимость признают 5 стран-членов ООН, одно частично признанное государство и еще 5 непризнанных.