Синоптик Росгидромета рассказал о погоде в России на Крещение

Москва, 10 января. Морозы придут в некоторые регионы России в ночь на Крещение, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Похолодание до 15 градусов мороза прогнозируется на востоке европейской части России. В Карелии и Вологодской области, Коми столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.

В Нижегородской, Кировской областях будет до 10 градусов мороза. По словам Варакина, в московском регионе в ночь на 19 января ожидается от 0 до 5 градусов мороза. Как отметил синоптик, сильных морозов ждать не стоит, пишет РИА Новости.

Как отмечает «ФедералПресс», в ближайшие дни в некоторых регионах страны пройдут снегопады. Но на Старый Новый год, который отмечают 14 января, будет относительно тепло.

Ранее Юрий Варакин объяснил, почему в России такая аномально теплая зима. По его словам, еще не успела сформироваться зона высокого атмосферного давления. Холод ушел в сторону Аляски и Канады.