Швеция поможет в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране

Стокгольм, 10 января. Швеция поможет в расследовании крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, на борту которого находились подданные королевства, сообщил премьер-министр Стефан Левен.

Премьер в интервью Шведскому радио заявил, что накануне у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Стокгольм будет тесно сотрудничать с Киевом в расследовании причин авиакатастрофы.

«Следует предоставить имеющийся в странах экспертный опыт, а также обеспечить полную прозрачность в расследовании», — добавил Левен.

Украинский «Боинг», потерпевший крушение в Тегеране, не был сбит ракетой, считает глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Накануне чиновник уже опровергал версию о попадании в самолет «Международных авиалиний Украины» ракеты, назвав ее «иррациональной».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что версия о ракете не исключается, но она не подтверждена. Он также призвал иностранных партнеров предоставить комиссии по расследованию причин авиакатастрофы данные и доказательства, которые касаются трагедии.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, потерпел крушение практически сразу после взлета. Трагедия произошла в Тегеране 8 января утром.

Ряд западных СМИ заявил, что украинский «Боинг» был сбит ракетой. Многие эксперты полагают, что выпустила ракету по воздушному судну американская сторона, перепутав гражданский самолет с правительственным лайнером Ирана.