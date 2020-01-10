Стриптизерша требует у Дженнифер Лопес 40 млн долларов за опороченное достоинство

Вашингтон, 10 января. Прототип персонажа Дженнифер Лопес из кинофильма «Стриптизерши» Санта Барбаш подала в суд на создателей картины. Она хочет получить моральную компенсацию в размере 40 миллионов долларов, это вдвое превышает бюджет комедии.

Как передает телеканал Би-Би-Си, женщина читает, что создатели опорочили ее личное достоинство и без разрешения использовали ее образ для коммерческих целей. Женщина уточнила, что фильм достаточно точно показывает детали ее жизни, это, по ее мнению, позволяет провести прямые параллели между Барбаш и героиней Лопес по имени Рамона.

Как пишет «Культуромания», Барбаш считает, что вымышленные эпизоды показывают ее «отвратительно и безответственно». Претензии были высказаны студиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанной Дженнифер Лопес. В ответ на жалобу в STX Films заявили, что «собираются защищать свое право рассказывать истории, основанные на реальных событиях, факты которых стали общедоступными».

Фильм был снят на основе публикации в New York Magazine от 2015 года, которая рассказывала о банде отчаявшихся от безденежья стриптизерш. Саманта Барбаш была главарем этой преступной банды, она получила за мошенничество пять лет условно.

Напомним, фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет. 50-летняя звезда Голливуда облачилась в платье и фату с переливающимися вставками серебристого цвета.

Многие поклонники предположили, что Дженнифер сочеталась браком с Алексом Родригесом. В действительности пара еще не сыграла свадьбу. Снимки были сделаны для проекта «Женись на мне».

По сюжету романтической комедии героиня Лопес намеревается выйти замуж, но в последний момент перед церемонией уличает возлюбленного в неверности. Тот изменяет ей с ассистенткой. Тогда женщина решает связать свою судьбу с первым попавшимся мужчиной. Им оказался преподаватель математики Оуэн Уилсон.

В августе 2019 года Дженнифер Лопес выступила в Москве. Это выступление стало для американки первым в России за последние семь лет. Газета.ru отмечает, что одну из своих песен она исполнила вместе с дочерью.